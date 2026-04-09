Paga 95 euros por comer en el único restaurante con Estrella Michelin de A Coruña: "Sitio espectacular"

En A Coruña tenemos el privilegio de contar con restaurantes que ofrecen una gastronomía de primer nivel. Hay opciones de todo tipo: cocina de diferentes países, propuestas tradicionales y vanguardistas, con precios que van desde los más asequibles hasta los más exclusivos, lo que permite que todos los bolsillos puedan disfrutar de auténticos manjares.

La calidad es tan alta que la ciudad alberga incluso un restaurante con Estrella Michelin: Árbore da Veira. Situado en el Monte de San Pedro, este establecimiento ofrece un entorno privilegiado donde cada plato se convierte en una experiencia única, acompañada de una impresionante panorámica de A Coruña, tal y como ha mostrado Noel Horcajada a sus seguidores de TikTok.

"Creo que es el Estrella Michelin en el que mejor he comido"

El creador de contenido Noel Horcajada ha compartido con sus seguidores un vídeo desde Árbore da Veira, el único restaurante con Estrella Michelin de A Coruña. Desde un primer momento, dejó clara su opinión: "El Estrella Michelin más bonito en el que he comido porque tiene vistas a toda la ciudad".

Durante su visita, el influencer eligió el menú de 95 euros, conocido como 'Menú Árbore', una propuesta que incluye snacks, 12 platos, 3 postres y petit fours. Antes de comenzar, ya advertía a sus seguidores: "Vais a flipar con el precio, a mí me ha sorprendido mucho".

La oferta de Árbore da Veira cambia en función de la temporada, por lo que los platos de sus menús son diferentes en cada ocasión.

A medida que avanza la degustación, su entusiasmo iba a más. Uno de los platos que más le impactó fue el ceviche de pez limón con fruta de la pasión y cítricos: "Igual es uno de los mejores ceviches que me he comido en mi vida, pero de verdad".

Tampoco se quedó atrás su reacción ante las lentejas, sobre las que solo pudo decir: "¡Qué pasada!"

Plato tras plato, Noel no dudaba en disfrutar hasta el último detalle, sin dejar de mojar el pan en cada uno de ellos hasta dejarlos relucientes.

En el turno de los postres, hubo un claro favorito: la milhoja de chocolate blanco con vainilla: "Era espectacular", confirmó.

Tras completar todo el recorrido -entrantes, doce platos y tres postres-, llegó el momento de los petit fours, donde admitía entre risas que estaba "borracho de comida".

Como no podía ser de otra forma, su experiencia fue especialmente grata: "La cuenta ha sido de 190 euros. Son 95 euros cada menú y me parece que está muy muy muy bien". Y añade: "De hecho, yo creo que es el Estrella Michelin en el que mejor he comido, o en el top de los que mejor he comido por precio"

Y concluyó: "Amo Galicia, amo A Coruña. Sitio espectacular".