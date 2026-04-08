Abre en A Coruña Blanco, una cafetería de especialidad pensada para take away

A Coruña suma una nueva cafetería en el barrio de Matogrande. Se trata de Blanco, ubicada en el número 28 de la calle Enrique Mariñas, un espacio de pequeño formato centrado en el café de especialidad y concebido principalmente para take away.

El proyecto está impulsado por un equipo con experiencia en hostelería, pastelería y café de calidad, junto a un cuarto "socio" muy especial: Donato, un perro de raza Terranova que se ha convertido en la imagen del local.

Blanco abrió sus puertas el pasado sábado, día 4 de abril, con una propuesta clara: ofrecer producto de calidad en una zona donde, según explican, existía esa demanda. "Queríamos dar una oferta cuidada en el barrio, donde veíamos que hacía falta algo así", señala Daniela González, una de las propietarias del local.

Aunque se definen como cafetería de especialidad, prefieren hablar de "cafetería de calidad", con especial atención al producto. El café que sirven es de la marca Waco, uno de los tostadores más reconocidos en la ciudad. "Para nosotros es el mejor café de A Coruña", explica.

Donato, el cuarto socio de Blanco

La carta incluye también dulces caseros como cookies, brownies, carrot cake o cheesecake -elaborados desde primera hora de la mañana-, además de propuestas como matcha, chai o cacao de Essenzo. A esto se suma una cuidada selección de ingredientes, desde la harina hasta la leche, procedente de la granja O Rosal.

"Intentamos elegir siempre la mejor calidad en todo, desde el café hasta la leche", apunta González. Además, venden café en grano o molido según el tipo de cafetera del cliente, una opción que ha atraído incluso a público de fuera del barrio.

El concepto del local responde también a su ubicación: una zona con oficinas y mucha vida diaria, donde muchos buscan rapidez sin renunciar a la calidad. "Queríamos un sitio pequeño, donde puedas pasar, coger tu café y seguir", explica.

Más allá del producto, Blanco pone también el foco en el consumo responsable. "Es importante saber qué estás pagando. Apostar por café de calidad también implica que los agricultores cobren un precio justo por su trabajo", subraya González.