Dónde comer en A Coruña, según Salvador Peña, artífice de las procesiones de Semana Santa Cedida

Sin duda, una de las caras más conocidas de la Semana Santa de A Coruña es la de Salvador Peña (A Coruña, 1960). Es el ministro presidente de la Orden Tercera, situada en la Ciudad Vieja, y organiza cada año las procesiones que recorren la ciudad, además de llevar varios años trabajando para recuperar las tradiciones religiosas en la urbe herculina.

Para este coruñés, la Ciudad Vieja es el epicentro de sus rutas gastronómicas preferidas. Nos desvela para Quincemil cuáles son sus lugares preferidos para desayunar, tomar el aperitivo, merendar, cenar y copear.

Dónde desayunar

El Punto en A Coruña Cedida

No hay nada mejor que empezar el día con un buen desayuno, y Salvador Peña escoge El Punto Coffee, en el corazón de la Ciudad Vieja. "Tiene una gran variedad de tostas y de bollería", señala. Pero lo que realmente le conquista de este local es su café: "Es muy bueno. Me encanta".

Dónde tomar el aperitivo

De cara al mediodía Salvador Peña tiene claro dónde tomar el aperitivo: La Teresa. "Tiene muy buen ambiente y para tomar un vermú con amigos está muy bien", destaca. Aunque, confiesa entre risas, que su principal razón para acudir al local es la cercanía con su casa.

Dónde comer

El cocinero Pablo Gallego. Carmen G. Mariñas

Salvador Peña no duda en recomendar su restaurante preferido para una buena comida: el del chef Pablo Gallego. "Ahora que estamos en Semana Santa, precisamente me encanta su bacalao gratinado al horno. Está estupendo", dice. También, le gusta disfrutar de otros manjares gastronómicos de su carta como la centolla y el codillo a la brasa. Sin dejar de lado el postre: "El helado de queso con membrillo es delicioso".

Además del sabor de la comida, el coruñés destaca el "trato" tanto de Pablo Gallego como de sus empleados.

Dónde merendar

Uno de los locales de Santa Cruz 1951.

A la hora de la merienda, Salvador acostumbra a visitar Santa Cruz 1951, más conocida como la antigua Jijonenca. "Me gusta mucho. Tiene bollería variada y creo que, en esta época en Semana Santa, tienen torrijas".

Siguiendo en la línea de "larpeiro", otro local hostelero en el que le gusta disfrutar tomando algo por las tardes es en Pandelino.

Dónde cenar

Dani, chef de A Mundiña, y Eloy, jefe de sala Quincemil

Para cenar, Salvador tiene dos direcciones claras. Una de ellas es el restaurante A Mundiña, con comida tradicional, del que destaca su amplia variedad de platos, que tienen en cuenta las intolerancias alimentarias. "Sus croquetas de marisco me gustan mucho. También los pescados", añade.

Por otro lado, el restaurante A Espiga es otro de sus favoritos, en la Ciudad Vieja. "Los dos tienen muy buena cocina y trabajan con producto de calidad", apunta.

Dónde copear

Rialto Terraza: Una copa en María Pita con los Hombres G o Miguel Bosé de fondo Picado

Cuando toca alargar la noche, Salvador tiene clara su elección. "El Rialto en María Pita. Tiene muy buen ambiente. Es intergeneracional, puede haber gente joven y madura conviviendo en un mismo espacio", afirma.