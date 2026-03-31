Las pastelerías de A Coruña afrontan la semana grande de Pascua: "Vendemos entre 300 y 400 huevos"

La Semana Santa entra en su fase decisiva y, con ella, también lo hace una de las campañas más importantes para el sector de la repostería. Aunque la actividad, en muchos casos, comenzó semanas atrás con los primeros encargos, es en estos días, cuando las pastelerías viven su auténtico pico de trabajo.

En los obradores coruñeses, el ritmo se intensifica y el protagonista vuelve a ser, sin discusión, el huevo de Pascua. A diferencia de otras zonas de España como Cataluña, donde la mona tiene un mayor peso, en Galicia la tradición gira en torno al huevo de chocolate. Las cifras que manejan distintos establecimientos de la ciudad son claras: cada uno puede llegar a vender entre 300 y 400 unidades durante la campaña.

Una gran parte de estas ventas se concentra en la semana actual. Desde Habaziro explican que aproximadamente el 60% de las ventas se realizan en estos días, mientras que el 40% restante corresponde a encargos previos o compras anticipadas. "La Pascua para nosotros empezó hace dos semanas, pero ahora es cuando viene la avalancha", señala Pablo Morales.

La personalización impulsa las ventas

El éxito del huevo de Pascua no solo reside en la tradición, sino también en su capacidad de adaptación. En los últimos años, la personalización se ha convertido en uno de los grandes reclamos. "Los huevos con el nombre del ahijado son actualmente los más demandados. En algunos casos, los clientes pueden encargar diseños totalmente a medida en apenas 24 horas, combinando colores, tamaños y decoraciones", añade Pablo.

Junto a esta tendencia, la innovación también juega un papel clave. En Confeitaría París destacan que, además de mantener los sabores tradicionales -chocolate negro, con leche y blanco-, cada año incorporan nuevas figuras vinculadas a series, películas o fenómenos culturales del momento. Así, a los clásicos como Capitán América o los superhéroes de The Avengers se suman propuestas más actuales como personajes de anime, entre ellos One Piece, o referencias al universo Pokémon y al fenómeno global de las guerreras K-Pop.

Esa combinación de tradición y actualidad también se refleja en las monas, que aunque tienen menor peso que en otras comunidades, siguen siendo un producto atractivo, especialmente para el público infantil. En ellas predominan las figuras de animales -osos, jirafas o gallos-, así como elementos deportivos como balones o botas de fútbol, con guiños incluso a equipos locales.

Por su parte, Habaziro ha apostado por ampliar el concepto con propuestas más creativas. Entre sus productos destacan las hueveras con huevos de colores y distintos toppings, los roscones con huevo en el centro o figuras elaboradas íntegramente en chocolate que recrean desde personajes infantiles hasta su ya famoso bolso Louis Vuitton. "Intentamos innovar cada año, pero sin perder la esencia", apuntan.

En Pastelería Naya, la tendencia también pasa por conectar con los gustos del público más joven. Este año han apostado por figuras de animales polares -como focas, pingüinos u osos-, además de huevos decorados con personajes de moda. Entre ellos, las guerreras K-Pop se han convertido en uno de los grandes fenómenos de la campaña, con cerca de 90 unidades vendidas solo de esta temática, junto a clásicos como Super Mario.

En esta misma línea, desde Pan e Canela presentan dos nuevos modelos: un huevo decorado con mariposas y otro integrado en una gallina de tela. Ambos estarán disponibles en chocolate blanco y chocolate con leche. En el caso de la gallina, se trata de una colaboración con Melandrainas Escola de Teatro, que cuenta con un taller de confección de muñecas hechas a mano y el sello de Artesanía de Galicia.

Novedades que ofrece Pan e Canela

El cacao tensiona los precios

Todo este despliegue creativo se produce en un contexto marcado por la volatilidad del precio del cacao, uno de los principales desafíos para el sector en los últimos meses. El coste de esta materia prima llegó a incrementarse en torno a un 40%, lo que obligó a las pastelerías a replantear sus precios. Sin embargo, la mayoría ha optado por aplicar subidas moderadas o incluso asumir parte del incremento para no trasladarlo completamente al consumidor.

"A pesar de ser una empresa pequeña, no podemos repercutir todo el aumento en el cliente", explican desde Habaziro, donde aseguran haber incrementado sus precios en torno a un 15%. En otros casos, como Pastelería Naya, la subida ha sido mínima -apenas un euro- gracias a la compra de grandes cantidades de producto. Mientras, en Confeitaría París han optado por mantener precios similares a los del año pasado, pese al encarecimiento del cacao.

El objetivo, coinciden todos, es claro: preservar la accesibilidad de un producto profundamente ligado a la tradición.