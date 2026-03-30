A Coruña sentencia cuál es el mejor taco: "Es súper jugoso, tiene un sabor único"

A Coruña se ha convertido en un pequeño epicentro del sabor mexicano en Galicia. En los últimos años, varias taquerías han elevado el nivel gastronómico de la ciudad, pero hay una pregunta que cada vez resuena más entre los amantes del buen comer: ¿cuál es el mejor taco? La respuesta no es sencilla, aunque hay un nombre que sobresale con fuerza.

En lo alto de esa lista aparece Taquería El Niño Rey, donde el taco de barbacoa de res se ha convertido en una auténtica referencia.

Elegido como mejor taco de Galicia en 2024, esta propuesta destaca por su jugosidad y por una elaboración cuidada al detalle.

Giovanni, responsable del local, lo explica así: "Es un taco súper jugoso, lo hacemos con vaca, con cebolla, cilantro y una salsa roja casera". Pero el elemento diferencial llega al final: la sal de gusano, añadida en mesa delante del cliente.

Este ingrediente, poco habitual en España, procede de México y se obtiene del gusano chinicuil, que vive en la planta del maguey.

"Tiene un sabor súper único", asegura Giovanni, quien defiende la autenticidad de su cocina.

El toque final con pipas de calabaza y la experiencia en sala convierten este taco en algo más que un plato: es un espectáculo gastronómico.

Otras propuestas

No obstante, la competencia en la ciudad es fuerte. En Taquería Zicatela, el taco estrella es el Gobernador. Desde su apertura en 2018 han vendido más de 15.000 unidades, consolidándolo como el favorito de muchos coruñeses. Diego, al frente del local, destaca su éxito: "Tenemos clientes que vienen solo a tomarse dos o tres y se van".

El Gobernador combina gambones, queso Oaxaca fundido, salsa tatemada y lombarda encurtida, una mezcla que engancha desde el primer bocado.

Junto a él, otros clásicos como la cochinita pibil, el pastor o el suadero completan una carta que también goza de gran aceptación.

Por su parte, Taquería Toloache apuesta por la tradición. Su taco más vendido es el pastor, considerado uno de los más representativos de México, seguido por opciones como el chilorio o el campechano.