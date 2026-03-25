Oleiros tiene nuevo restaurante de sushi: un clásico frente a la ría de A Coruña renace

Durante más de 70 años, Casa Paquita había logrado resistir el paso del tiempo. En plena avenida Che Guevara, a su paso por Bastiagueiro, pocos eran los que no conocían este local de amplia terraza y alma de casa.

Por aquí pasaron varios hosteleros, con diferentes propuestas, pero ninguna como la de Sarah Stothart, una australiana afincada en A Coruña. Después de dedicarse a la alta gastronomía, ofreciendo comidas para grupos reducidos con propuestas culinarias de lo más innovadoras, ha decidido dar un paso más en su carrera profesional y dar forma a Pakita.

"Me di cuenta de que en Oleiros hay muy pocos sitios de comida para llevar. Nuestra idea ahora es que la gente pueda cogerla y llevársela a casa o a la playa, donde le apetezca", cuenta Sarah, que creó su proyecto junto a su socio, Alberto.

Pero antes de aterrizar en Galicia, Sarah ya había dejado huella en Barcelona. Allí puso en marcha varios clubes gastronómicos que la llevaron incluso a aparecer en The New York Times. Lo que hacía era transformar espacios abandonados y darles vida creando toda una experiencia culinaria a su alrededor. Tal y como hizo con una antigua tabacalera en la ciudad condal.

Con esa experiencia a sus espaldas, decidió dar un giro a su vida. "Buscaba algo más tranquilo y, ya que mi pareja es gallega, decidimos mudarnos", explica.

Especialista en clubs gastronómicos

Ya en A Coruña, convirtió una antigua panadería en un club gastronómico 'clandestino': La Panadería by Sarah. Allí, con reserva previa imprescindible, ofrecía comidas a grupos reducidos en las que proponía un viaje culinario por diferentes países, desde Malasia hasta China o Australia.

Ahora, con la apertura de Pakita, deja a un lado esa "alta gastronomía" a la que se ha dedicado toda su vida para apostar por un formato más informal, pero sin perder su esencia.

Pakita, en Bastiagueiro Cedida

Y es que la australiana vio en Casa Paquita algo especial y, para no dejar atrás su historia, decidió mantener el nombre, adaptándolo a los tiempos: Pakita, "con K", como ella misma dice.

Desde esta semana ofrece sushi tradicional, con una carta pensada principalmente para llevar, que incluye desde poke hasta menús de verano que se irán desvelando poco a poco. Eso sí, también se puede comer allí. Y, para no perder la costumbre, todo lo elabora ella misma.

Con la playa tan cerca, el proyecto promete convertirse en una opción más gourmet para quienes buscan algo diferente que llevarse a la toalla. Aun así, Sarah prefiere ir "poco a poco", aunque no descarta recuperar más adelante su esencia con cenas especiales y degustaciones. Porque, al final, su sello sigue siendo el mismo: crear experiencias a través de la comida.