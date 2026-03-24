¿Por qué La Marina se ha convertido en la calle con más heladerías por metro cuadrado de A Coruña?

Una, dos, tres y hasta seis heladerías son las que separan un extremo de otro de la avenida de La Marina. De la Italiana a la Colón y de la Colón a la IBI. Fueron ellos tres los que vieron negocio en una calle en la que, con el paso del tiempo, el helado acabaría convirtiéndose en protagonista indiscutible.

Con la apertura el pasado viernes de Desseo, que ha retomado la actividad donde antes se ubicaba la antigua Italiana, la oferta vuelve a crecer en una avenida en la que el consumo de cucuruchos de helado ha dejado de estar vinculado solo al calor.

Desde Bico de Xeado, la primera de la calle, pasando por Raffa Gelatto, la Colón, la IBI y terminando con La Puerta Real, ya son seis las heladerías que conforman la ya apodada como "la calle de los helados". Tan solo 400 metros son los que separan un extremo de otro, lo que, traducido en tiempo, supone una heladería por minuto caminando.

Y eso sin contar con Amorino, que, aunque no está ubicada justamente en La Marina, abrió sus puertas el pasado octubre en la calle Real, a tan solo 100 metros de Bico de Xeado.

Esta tendencia a abrir heladerías en este enclave envidiable de la ciudad invita a preguntarse por qué cada vez son más los negocios de este estilo que deciden instalarse en una misma vía. Y es que, mientras que aquí hay hasta siete locales en tan solo 500 metros, resulta muy difícil encontrar este tipo de establecimientos en otras zonas de playa a las que, a priori, les encajaría más tener una heladería.

Nueva heladería Desseo en La Marina de A Coruña Quincemil

En Orzán, por ejemplo, no hay ni una sola heladería. Y en Riazor, la única opción es la furgoneta de la IBI, que a su vez mantiene su negocio en La Marina. Sí hay bares con cabinas de helados, pero se trata de locales de hostelería en los que la oferta no está centrada exclusivamente en este producto.

"En La Marina tenemos sol durante todo el día"

"La gente sale de las playas y se viene directa para aquí", explica Sandra, trabajadora de la IBI. En su opinión, el helado está más ligado al paseo que al arenal. "La playa al final solo tiene éxito en verano; en invierno, sin embargo, aquí mucha gente aprovecha para comer por la zona y luego viene a La Marina a por el postre", añade.

Paula, encargada de La Colón, coincide con Sandra: "En La Marina tenemos sol durante todo el día. Es la mejor ubicación. En verano, a las 17:00 horas, toda la gente se viene para aquí en avalancha", explica.

Heladeras en La Colón Quincemil

El hecho de que en los últimos años haya crecido el número de establecimientos no ha supuesto ningún problema. "Al final cada uno tiene su clientela. A nosotros nos vienen generaciones de familias, gente que lleva viniendo toda la vida y cuyos hijos siguen haciéndolo", añade. Y es que La Colón no siempre estuvo en el callejón de la Estacada; muchos la recordarán de cuando estaba frente al Teatro Colón, donde se mantuvo durante 30 años.

Desseo, la última incorporación a la calle

A pesar del cambio, sabían que La Marina era su sitio. Por eso, cuando Raquel, una de las fundadoras de Desseo, se planteó abrir un local en A Coruña, tuvo claro desde el primer momento dónde hacerlo: "Tenía que ser en La Marina".

De hecho, Desseo ocupa el lugar en el que estuvo la famosa Italiana, que cerró sus puertas definitivamente en 2022. Hoy ese local vuelve a oler a helado, aunque con un toque más moderno.

Carmen, trabajadora de Desseo Quincemil

A pesar de la alta concentración de negocios, cada uno mantiene su propia identidad. Raffa Gelatto, por ejemplo, destaca por su sabor argentino. Desseo, por su parte, apuesta por un espacio moderno en el que sentarse también en invierno a disfrutar del producto en un entorno privilegiado.

Además, se caracteriza por elaborar sus productos con leche procedente de una granja en Mazaricos y por producir los helados en un obrador en Santiago. Por el momento, solo ha abierto locales en Galicia, con hasta diez puntos en ciudades como Vigo, Santiago o Ribadeo. Además, todos sus sabores son sin gluten.

Fuera de la competencia

Ni para Desseo ni para el resto de negocios supone un problema que cada vez haya más heladerías en la zona. "No es competencia, sino compartir espacio en una zona en la que lo que triunfa es el helado", explica Raquel. Lo mismo opina Sandra, de la IBI: "Nosotros seguimos teniendo la misma clientela". Y, en palabras de Paula, de La Colón: "Al final cada uno tiene su favorito".