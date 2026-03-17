Los restaurantes de A Coruña, casi llenos para el Día del Padre: "No tenemos sitio desde hace 15 días"

A dos días de la celebración del Día del Padre, que este jueves será festivo en toda Galicia, en la ciudad de A Coruña comienza a ser difícil encontrar sitio en un restaurante. La costumbre de celebrar fechas señaladas comiendo en familia fuera de casa hace que muchos de los establecimientos de la ciudad estén a punto de colgar el cartel de lleno para este 19 de marzo.

"No tenemos sitio desde hace 15 días. Es una pasada", comenta Manolo Souto de La.Con.Fusión. En este restaurante entran llamadas "todos los días" y hay quien, con la esperanza de tener una reserva para este jueves, deja sus datos de contacto por si hay alguna anulación.

Souto explica que ya es habitual trabajar principalmente con reservas, sobre todo en días señalados, pero que este año la cascada de reservas llegó incluso antes. "A una semana del día igual quedaba alguna mesa, ahora nada. Para los días especiales la gente suele reservar pronto".

En un día cualquiera, el responsable del restaurante reconoce que "es complicado encontrar sitio", por lo que el día de celebración lo es todavía más. En su caso, quienes no encontraron sitio este jueves trasladan la celebración hacia el fin de semana. "Muchos no encontraban sitio y aplazan la comida. Estamos llenos desde el viernes hasta el domingo".

Un festivo primaveral

El hecho de que este Día del Padre sea una jornada festiva anima a más familias coruñesas a celebrarlo comiendo fuera de casa.

Así lo ve Jorge Otero, de Casa Ponte y La Chula, que añade otra explicación más. "Tenemos bastante más reservas que otros años. Se debe segurísimo a que es festivo, pero el tiempo también influye muchísimo. Llevo toda la vida en hostelería y no recuerdo un invierno como este. La gente se anima más con la llegada de la primavera".

"Me llama mucha gente de última hora", explica, aunque quienes no hayan sido previsores se quedarán sin un sitio reservado. "En los últimos años la gente celebra muchísimo más estas fiestas fuera de casa", comenta sobre el 19 de marzo o el Día de la Madre.

En la ciudad, Héctor Cañete, presidente de la asociación de hosteleros, reconoce que el primer domingo de mayo es habitualmente un día "más fuerte", pero coincide con Otero en señalar que el sol acompaña para ver un incremento en las reservas. De todas formas, para los rezagados tiene un mensaje de tranquilidad. "Hay sitio de sobra".

En los locales del Grupo Peculiar también están cerca de colgar el cartel de completo. Álvaro Victoriano observa desde hace unos años una tendencia al alza: "En días específicos la gente empieza a ver que así ahorra más, con salidas esporádicas, al centralizarlas más para fechas más marcadas".

Chisco Jiménez, del Culuca, señala que "estas fechas tan señaladas tienen mucha demanda ya con mucha antelación", como sucede en Navidad por las cenas de empresa. "Aunque reconfirmamos, si hay una anulación se vuelve a completar", añade.

El chef remarca que estos son "días de pasar en familia. Llevo muchos años en hostelería y siempre fueron fechas de mucha demanda. Es un día bonito para juntarse en familia".