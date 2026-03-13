El primer restaurante de sushi de A Coruña: "Tuvimos que abrir con dos cartas: una japonesa y otra española"

El Tempura llegó a A Coruña cuando la ciudad todavía se pensaba que todo plato que terminara en -aki era chino. Japón quedaba lejos, también en lo gastronómico. Lo más innovador que podías encontrarte a principios de los 2000 eran unos tallarines de arroz, y poco más.

Por eso, cuando Álex Seoane abrió Tempura en 2004, no lo tuvo fácil. Tenían su clientela, sí, pero la mayoría de la gente se llevaba las manos a la cabeza cuando leían la carta. "Al principio teníamos dos cartas: una japonesa y otra española. Tuvimos que hacerlo porque muchos que llegaban por primera vez al restaurante, al ver la carta, se levantaban y se iban", recuerda Álex.

No solo fueron los primeros en llevar el sushi a A Coruña, es que también fueron pioneros en Galicia. "Hacemos 22 años ahora. Yo creo que somos los más antiguos de toda Galicia. Incluso en Asturias no había nada tampoco. En todo el noroeste, León, Asturias… no había nada por aquí", cuenta.

La idea nació después de que Álex trabajara en un restaurante japonés en Barcelona. Allí llegó casi por casualidad, con poco más de veinte años, después de haber pasado por Ibiza. "Yo tampoco había estado nunca en un japonés. Estaba alucinando con todo", cuenta entre risas. De aquella experiencia se trajo el concepto.

Empezó con otro socio, Diego Cabanela, y con un cocinero de Barcelona y una cocinera de Madrid. Con el tiempo, el equipo fue aprendiendo la técnica del sushi y acabaron haciéndolo ellos mismos.

Ahí entra en escena Antonio Reboredo, hoy propietario de Caballa 14 y socio de Álex en Kaori, la marca con la que sirven sushi listo para llevar en El Corte Inglés y la Plaza de Lugo. "Llevamos quince años allí ya", dice.

Gestionan uno de los comedores de Inditex

A partir de ahí, el negocio se diversificó: catering, eventos en Kanpai (Plaza de España) y, desde hace cinco años, la gestión de uno de los comedores de Inditex, donde sirven 500 comidas diarias en un espacio orientado a cocina asiática.

Quién lo diría. Cuando abrieron, hace 22 años, no existían ni hamburguesas gourmet, ni pokés, ni ramen. Solo ellos y un público que miraba los palillos como si fueran instrumentos quirúrgicos.

Hoy la historia es distinta. Tienen menú del día por 13,50 euros con degustación variada, noches de "Roller Day" (su versión del 2x1) que llenan el local con doble turno, y un bufé libre en el que el chef no deja de sacar platos hasta que digas basta.

Lo que empezó como una excentricidad en 2004 es hoy parte del paisaje gastronómico coruñés. Y pensar que todo comenzó cuando explicar que el sushi no era chino ya era, en sí mismo, un reto.