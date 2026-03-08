Estos son los 25 mejores restaurantes de la provincia de A Coruña, según la guía Macarfi 2026

A Coruña vuelve a situarse en lo alto del mapa gastronómico gallego de la mano de la guía Macarfi 2026, que acaba de publicar su ranking con los 25 mejores restaurantes de la provincia. En lo más alto se sitúa Retiro da Costiña, seguido por Restaurante Asador O’Pazo y As Garzas, tres casas que llevan años defendiendo el producto gallego con una cocina de alto nivel.

El Top 10 lo completan nombres tan reconocibles como Casa Marcelo, Terra, Terreo Cocina Casual, Simpar, Árbore da Veira, Restaurante Material y Restaurante Landua, que combinan vanguardia, cocina de mercado y una clara apuesta por el territorio.

Más allá de este decálogo imprescindible, la lista se amplía hasta los 25 con propuestas como Anaco, Gaio Restaurante, A Viaxe‑Cociña de Matices, O’Fragón Restaurante, O Balado, Eclectic, A Tafona, O Secadeiro, El Refugio u O Camiño do Inglés, entre otros. Cierran el ranking Tira do Playa, Ríos O Freixo Restaurante, Abastos 2.0, Caballa 14 y Tira do Cordel, que refuerzan el peso del mar, la despensa local y la creatividad contemporánea en una provincia que se consolida como destino obligado para los amantes de la buena mesa.

El listado completo con los 25 mejores restaurantes en A Coruña

Retiro da Costiña Restaurante Asador O’Pazo As Garzas Casa Marcelo Terra Terreo Cocina Casual Simpar Árbore da Veira Restaurante Material Restaurante Landua Anaco Gaio Restaurante A Viaxe‑Cociña de Matices O’Fragón Restaurante O Balado Eclectic A Tafona O Secadeiro El Refugio O Camiño do Inglés Tira do Playa Ríos O Freixo Restaurante Abastos 2.0 Caballa 14 Tira do Cordel

¿Cómo funciona la guía Magarfi?

La Guía Macarfi se ha convertido en una de las referencias gastronómicas del momento, pero su origen fue mucho más humilde. Nació en 2015 de la mano de Manuel Carreras Fisas como un proyecto centrado en Barcelona, pensado para localizar los restaurantes más interesantes de la ciudad. Una década después, aquella idea urbana se ha transformado en una guía que ya recorre toda la España peninsular y que ha pasado de estar presente en 8 a 15 comunidades autónomas, con la vista puesta en 2027 para incorporar también las islas y completar así el mapa nacional.

Detrás de cada listado hay un sistema de valoración colectiva que se apoya en una amplia red de “embajadores”, más de 2.000 gastrónomos locales que puntúan y comentan de forma libre, desinteresada y anónima alrededor de 5.000 restaurantes. Todas esas opiniones se cruzan y se sintetizan en una única ficha por establecimiento, que busca reflejar el sentir global de la comunidad Macarfi y ofrecer una radiografía lo más objetiva posible de cada mesa: desde los templos de alta cocina hasta las casas de comida que se han ganado un hueco en la agenda de los aficionados.