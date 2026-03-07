Dónde comer en A Coruña, según Chechu Rey, chef de Gunnen y nuevo Sol Repsol

Desde el barrio de Matogrande, Gunnen, el proyecto liderado por Chechu Rey que acaba de estrenar su primer Sol Repsol, un reconocimiento que avala una cocina muy personal, basada en el producto de temporada, la técnica y la honestidad.

Pero más allá de los fogones, Chechu también disfruta sentándose a la mesa. Cuando no cocina, el chef tiene claro dónde desayunar, dónde tomar el aperitivo o a qué restaurante acudir con los ojos cerrados. Estas son sus direcciones imprescindibles en A Coruña y alrededores.

Dónde desayunar

(Fuente: Instagram Pandelino)

“Me gusta mucho el trabajo que hace Rosa. Yo en Pandelino desayuno de lujo”, asegura. Destaca que fueron pioneros en esta línea de negocio hace años y que, aunque ahora exista más oferta, siguen manteniendo un nivel muy alto. “Se está muy a gusto”, añade. Si el día lo permite, opta por el brunch: “Me dejo llevar por lo que me apetezca en cada momento”.

En el universo del pan también señala a Santa Cruz 1951, proveedores de Gunnen. “Cualquier cosa que hagan vinculado al mundo del pan lo hacen estupendamente”, apunta, destacando el caroleiro y el bizcocho de naranja.

Dónde tomar el aperitivo

La tortilla de patata de O Cabo.

“Para el vermú, una apuesta segura: O Cabo. Su tortilla nunca falla”, resume el chef.

Dónde comer

Platos de Árbore da Veira

Cuando se trata de sentarse a disfrutar de un menú, Chechu menciona tres nombres sin dudarlo: NaDo, Árbore da Veira y el Pazo de Santa Cruz de Mondoi.

“NaDo y Árbore da Veira me alucinan. Tienen una mano muy personal, que es lo que más me gusta, y una línea distinta”, explica. En ambos casos, se pone en manos del equipo: “Voy con los ojos cerrados. Lo que tengan en el menú degustación es lo que pido. Sé que lo voy a disfrutar”.

También destaca los cocidos de Pazo de Santa Cruz de Mondoi, donde Antonio Amenedo firma una propuesta tradicional que, según Chechu, es para disfrutar “tela”.

Dónde merendar

Cookies de Gazteka. Claudia, La Gula Gourmet.

Para la tarde, recomienda Gazteka. “Son fantásticos”, afirma. Destaca el empuje de Rebeca y David, a quienes define como “personas jóvenes con muchas ganas de emprender”. “Son muy serios trabajando, muy profesionales, muy inquietos y con muchas ganas de crecer. El trabajo que están haciendo es tremendo. Muy buenas las opciones dulces y también las saladas”, subraya.

Dónde cenar

Uno de los pescados que ofrece El Refugio

Si la idea es una cena basada en producto, Chechu se desplaza hasta Oleiros. Su elección es El Refugio. “Para mí es el restaurante de producto por excelencia”, asegura. Marisco de campaña, pescado, salpicón de bogavante o carnes seleccionadas forman parte de una oferta donde la materia prima es la gran protagonista. “Con los ojos cerrados”, insiste.

Dónde copear

Una opción de cocktail que se puede disfrutar en el local

Aunque reconoce que no es muy de salir de copas, si le apetece un cóctel elige Cumbé.“El trabajo que hacen es increíble”, dice sobre Daniela y Brais. Destaca su experiencia -incluso fuera de España- y la precisión con la que ejecutan cada combinado. “Si me dejo ir, lo bordan. Es espectacular lo que hacen”.