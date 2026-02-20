El restaurante de Cuatro Caminos de A Coruña referente en marisco con menú del día por 16,5 euros

Manuel y Manuela, vecinos de A Coruña de toda la vida, abrieron su propio negocio en Cuatro Caminos cuando apenas tenían 25 años él y 26 ella. Se acababan de casar y tenían dos hijos. Con mucha ilusión abrieron As Lanchiñas, y de eso hace ya 39 años.

Corría el año 1987 y el local ubicado en la calle Nicomedes Pastor Díaz, número 8, buscaba relevo. Manuel Pérez y Manuela Santos vieron ahí la oportunidad de montar algo que triunfara. "8 millones de pesetas fue el traspaso", recuerdan. Es decir, poco más de 48.000 euros. No es nada comparado con lo que puede costar ahora. Pero por aquel entonces, al matrimonio le costó sudor y lágrimas hacer esa inversión.

Quisieron mantener el mismo concepto que el anterior local. Primero empezaron vendiendo carne, pero pronto pasaron a especializarse en el pescado. "Era mucho más barato y, teniendo el puerto al lado, era lo suyo", cuenta Manuela. Sin embargo, el nombre que tenía de los anteriores dueños, El Turista, no les cuadraba mucho.

"150.000 pesetas nos costó hacer el cambio de nombre", recuerda Manuel, aún llevándose ahora las manos a la cabeza. "Mucho más que el propio traspaso", asegura.

Pero el cambio valió la pena. Hoy, As Lanchiñas es todo un lugar de referencia en la comida de marisco. En pleno barrio de Cuatro Caminos, no han parado de sumar generaciones de clientela que todavía siguen yendo varias veces al mes: "Antes venían los padres, después vinieron los hijos y ahora ya tenemos hasta nietos".

Su especialidad es el marisco, pero en invierno también triunfan el cocido y las laconadas. "Solo para marzo tendremos unas 200 reservas", asegura Manuela.

Aun así, no hay día en el que no pidan marisco. Entre semana suelen tener cigalas, almejas... "lo que haya ese día en el mercado". Y los fines de semana también pueden tener centollos.

Dentro del menú del día la oferta empieza a ser más variada, aunque el pescado nunca falta. Perfectamente te puedes encontrar un cocido, así como raxo, callos o dorada entre los primeros y segundos platos. Por 16,50 euros el menú incluye postre y café de lunes a viernes.

Manuel y Manuela han demostrado que en la calle Nicomedes ahora "sí comedes". Casi cuatro décadas después de levantar la persiana por primera vez, siguen atendiendo a sus clientes como el primer día, con la misma cercanía que convirtió a As Lanchiñas en un clásico del barrio.