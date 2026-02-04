El mejor desayuno de hotel se sirve cerca de A Coruña con vistas al Atlántico y con productos frescos y locales

Tomar un buen desayuno para empezar el día es esencial. Dulce o salado, las opciones son muchas y muy diversas, pero hay uno que ha destacado entre la variedad, consiguiendo posicionarse como el Mejor Desayuno de Hotel en la 24ª edición de Madrid Fusión, un espacio de referencia respecto a la gastronomía y el sector hostelero.

El Hotel Balarés, en Ponteceso (A Coruña), ha conseguido el premio a Mejor Desayuno de Hotel 2026, un reconocimiento que pone en valor la calidad de sus ingredientes y el buen trabajo de Silvia Facal en cocina y de Rafael Varela en sala, quien ha confirmado a Quincemil que, si ya estaban contentos con la nominación, ganar el premio ha sido "un puntazo".

Desayuno completo con ingredientes frescos

Hotel Balarés, ganador del Mejor Desayuno de Hotel 2026 Cedida

Siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día, y en el Hotel Balarés lo saben muy bien. Por eso cuidan con mimo cada detalle de su propuesta gastronómica, una dedicación que les ha llevado a alzarse con el Premio al Mejor Desayuno de Hotel en Madrid Fusión 2026.

Un reconocimiento que pone el foco en algo cotidiano, pero bien hecho: producto excelente, elaboraciones al momento y un cuidado extremo del detalle.

Con solo tres años de vida, este hotel ha sabido construir su propia identidad. Rafael y Silvia han conseguido posicionar su trabajo en un punto muy destacado: "Es un desayuno genérico, lo habitual en un desayuno completo", aunque Rafael también afirma que "es fresquito, recién hecho y recién cortada la fruta".

El desayuno de Balarés comienza con productos más habituales: zumo natural, fruta, bollería, un croissant artesano, bizcochos caseros, mermelada, mantequilla, aguacate... A ello se suman embutidos y elaboraciones como "jamón de porco celta -porco landrán-, una raza autóctona, y un pavo y un salmón marinado hechos en casa", señala Rafael.

La experiencia se completa con opciones a la carta, destacando elaboraciones con huevo: revuelto, huevo frito, tortilla, y ocasionalmente filloas o tortitas. "Un desayuno completo y añadiendo las elaboraciones al momento", señala Varela.

Lejos de los grandes buffets, en Balarés apuestan por el servicio cuidado y por ingredientes frescos y locales. "Son pocos clientes y por eso podemos permitirnos hacer así". El hotel tiene una capacidad máxima de entre 12 y 14 personas alojadas. "Si viene a desayunar gente de fuera tenemos habilitado el servicio y en total entran unas 20 personas en el comedor", apunta.

El desayuno puede alargarse hasta las 12:00 horas rozando el concepto de brunch sin llegar a serlo. "No podemos hacerlo como tal porque se nos solaparía con las comidas. Hacemos un servicio de desayuno largo, pero no es un brunch como tal, aunque por composición y por comida que lleva se puede considerar", admite Rafael.

Las reservas se organizan entre las 09:00 y las 10:30 horas, y el precio para clientes no alojados es de 27,50 euros.

La importancia del producto local

Uno de los grandes pilares del proyecto es el producto local. "Tratamos de que todo sea lo más próximo posible".

Panadero de Ponteceso, tabla de quesos gallegos, mantequillas gallegas como Airas Moniz, miel de Carbamel, café de Candelas y leche Deleite, entre otros. "Todo lo que haya cerca en el mapa que esté guay, que esté a la altura, intentamos que esté presente", nos comenta Varela.

El premio llegó como una sorpresa. "Sabíamos que lo intentábamos hacer muy bien, pero España es muy grande y hay muchísimos hoteles buenos. Estábamos súper conformes y contentos con la nominación y ganarlo nos sorprendió bastante. La verdad que es un puntazo", dice Rafael, señalando que, además, han notado mucho la repercusión.

A partir del 14 de febrero, todos aquellos que quieran disfrutar de este maravilloso desayuno pueden hacerlo sin necesidad de estar alojados en el hotel, ya que han decidido abrirlo al público los fines de semana en invierno y "en verano todos los días con el mismo horario del hotel", nos confirma Rafael. Eso sí, "siempre con reserva previa".

Las reservas para disfrutar del desayuno catalogado como el Mejor Desayuno de Hotel puedes hacerlas en su página web, aunque te recomendamos no perderte la estancia completa y disfrutar de la experiencia al máximo.