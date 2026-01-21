El restaurante gallego favorito de los españoles está a 30 minutos de A Coruña: "Comida excepcional"

TheFork, la plataforma líder de reservas online de restaurantes en Europa, presenta la octava edición de su Top100 nacional, el ranking de los 100 restaurantes favoritos de los españoles basado en las opiniones y experiencias de los usuarios a lo largo del año 2025. En este caso, un total de 4 restaurantes gallegos forman parte de la prestigiosa lista.

Esta nueva edición es la más diversa a nivel culinario, al reunir un total de 27 tipologías gastronómicas diferentes. Este año, la Guía Michelin tiene gran presencia en este listado, ya sea con restaurantes premiados con Estrella, recomendados o con Bib Gourmand. En este último caso, destacan dos establecimientos gallegos, ambos en la provincia de A Coruña.

El restaurante gallego favorito de los españoles está en Carballo (A Coruña)

Galicia vuelve a demostrar su nivel en el panorama gastronómico nacional con la presencia de cuatro restaurantes en el ranking Top 100 TheFork 2025, la lista que recoge establecimientos favoritos de los usuarios en toda España. Hay 13 comunidades y 21 provincias representadas.

El restaurante gallego mejor posicionado es Pementa Rosa, que alcanza el puesto 52. Ubicado en Carballo (A Coruña), este establecimiento "ofrece un ambiente agradable y tranquilo, ideal para disfrutar de una comida excepcional", indican desde la web de TheFork basándose en los comentarios de los clientes.

"Destacan platos como el arroz negro con rape, langostinos y volandeiras, y el pulpo impresionante. La atención es de 10, con un trato cercano y profesional. Aunque algunas raciones pueden ser escasas, la calidad del producto y la fusión de sabores son espectaculares. Precio razonable y recomendable sin duda", finalizan.

El reconocimiento de este establecimiento se ve reforzado por su inclusión como Bib Gourmand en la Guía Michelin, distintivo que premia su excelente relación calidad-precio.

Más representación gallega en el listado

Junto a Pementa Rosa, otros tres proyectos confirman el buen momento de la gastronomía gallega. Nikkó, en Vigo, se sitúa en el puesto 71, aportando una propuesta de inspiración asiática que ha conquistado al público.

Recomendado por la Guía Michelin, Material, en Malpica (A Coruña), ocupa la posición 75, con una cocina honesta y ligada al territorio, mientras que A Viaxe, en Santiago de Compostela, alcanza el 84, combinando tradición y creatividad. Este último también cuenta con el reconocimiento Bib Gourmand de la Guía Michelin.

En un ranking dominado por comunidades como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, la presencia de estos restaurantes gallegos ensalza la importancia a nivel gastronómico de Galicia.

Estos son los 4 restaurantes gallegos que están entre los 100 favoritos de los españoles 2025 según TheFork: