Este es el menú elaborado por los chefs de Coruña Cocina para la previa de FITUR

Pocos atractivos tan potentes hay para visitar un destino como su gastronomía. Por eso, A Coruña ha confiado en sus mejores chefs para arrancar su campaña de promoción turística en un acto celebrado este martes en la Casa del Lector, en el centro cultural Matadero de Madrid.

Después de una presentación a cargo de Lucía Veiga y Xosé Touriñán, la celebración continuó con una actuación musical de Carlos Ares.

Para completar la propuesta, después de presumir de historia, cultura y estilo de vida, llegó el turno de la gastronomía.

Tosta de sardina ahumada. Foto: Turismo Coruña

En el espacio ubicado en Madrid estuvieron presentes siete de los grandes nombres de la cocina coruñesa: Koke Trigo (A Espiga), Jose Mago (Lagar da Estrela), Antonio Amenedo (Pazo de Santa Cruz), Pablo Gallego (Restaurante Pablo Gallego), Javier Freijeiro y Moncho Bargo (Pracer) y Pablo Morales (Habaziro).

Los integrantes de Coruña Cociña ofrecieron un menú a base de tapas desde el salado hasta el dulce, reinventando algunos de los productos estrella de Galicia.

Las tapas que pudieron degustar los asistentes consistieron en unas fabas de Lourenzá guisadas con cachucha y cebreiro de Koke Trigo, una tosta de sardina ahumada, cremoso de arzúa-ulloa y tomate de Jose Mago, un huevo con guiso de setas y trufa y espuma de galmesano de Antonio Amenedo, unas manitas de cerdo con cigalas de Pablo Gallego y una carrillera de vaca estofada en mole y praliné de coliflor de Freijeiro y Bargo.

Foto: Turismo Coruña

El punto dulce lo puso Pablo Morales con un postre espectáculo Coruña Rabuda.

Los actos de A Coruña en Madrid con motivo de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) continuaron este miércoles. El concelleiro de Turismo, Gonzalo Castro, y el gerente del Consorcio de Turismo y Congresos, Antón Álvarez, han presentado las principales novedades en el espacio de Galicia ubicado en Feria Internacional de Turismo (Fitur) que está teniendo lugar en Madrid. El eclipse y la candidatura de A Coruña a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO han sido los principales ejes de esta presentación.

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, se desplazó a Córdoba como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias debido al accidente de tren de Adamuz, motivo por el cual no ha acudido en esta ocasión a Fitur.