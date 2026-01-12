Los bares de Riazor de A Coruña se preparan para el Dépor-Atlético: "Vamos a hacer más bocatas que nunca"

El Dépor vuelve este martes a una gran noche de Copa en Riazor. A las 21:00 horas, el conjunto blanquiazul se mide al Atlético de Madrid en los octavos de final, una eliminatoria que no disputaba desde hace nueve años y que ya ha puesto en alerta a los bares de la zona.

Unos 27.000 abonados ya han confirmado su asistencia, por lo que se espera que las inmediaciones del estadio estén abarrotadas en las horas previas al encuentro. A pesar de ser un partido entre semana, algunos aficionados incluso se han cogido libre hasta el jueves.

Hoy lunes, los locales de hostelería ya lo tienen todo listo para mañana. "Nosotros ya tenemos las neveras llenas", asegura Álex, del Sieiro. El local es un clásico de las previas del Dépor y confía en que la mayoría de la gente empiece a llegar por la tarde. "Se agradece que sea a las 21:00 antes que a las 19 o 20. Así aún se puede aprovechar algo", explica.

En el Sieiro esperan más hambre que sed. "La hora es para bocata", dice Álex. En el local prevén vender tantos bocadillos como cualquier día de Dépor en fin de semana. Todo ello durante la previa.

La misma previsión manejan en la cervecería Creedence. "Tenemos las neveras llenas como para un partido un sábado a las 18:00", cuenta Víctor, uno de los socios. Por ese motivo, este miércoles cerraron por la mañana para poder tener a todo el equipo disponible. "Vamos a estar los cuatro dándolo todo, desde la barra y desde la ventana", señala.

La previsión de ventas también es clara. "Vamos a hacer más bocatas de tortilla que nunca", explica. El horario del partido marca el ritmo. "Es más fácil que la gente venga directa de trabajar y no con el bocata desde el mediodía".

Imagen de archivo de la previa del Dépor Picado

Sobre el ambiente, Víctor reconoce que el día y la hora no ayudan del todo. Aun así, confía en el tirón del Dépor. "El deportivismo está medio loco y ya vemos 27.000 socios confirmados. Es muy posible que el prepartido sea muy bueno". Durante el encuentro, cree que habrá más trabajo de lo habitual. El postpartido, en cambio, apunta a ser más flojo, salvo sorpresa. "A no ser que el Dépor haga una de las suyas y ganemos el partido".

No espera una afluencia como la de un fin de semana, pero sí un ambiente especial. "Es un día muy poco habitual en la historia de los últimos años del Dépor, y eso va a hacer que la gente se anime a bajar". Víctor también se acuerda de los más pequeños.

"Hay niños y niñas que, desde que nacieron, solo han visto partidos de Segunda o Primera RFEF, como mi hijo Pepe, y se merecen ver al Dépor ganar a un equipo semifinalista de la Supercopa de Arabia".

"150 bocatas mínimo"

En el Oasis también llevan horas adelantándose al trabajo. Este lunes ya lo estaban dejando todo listo. "Hoy cerramos, pero aquí estamos preparándolo todo", explican desde el local. La previsión pasa igualmente por los bocadillos. "Unos 150 mínimo".

Esperan empezar a recibir a la gente a partir de las 19:00 horas. "Lo fuerte siempre suele empezar dos horas antes del partido", cuenta Gastón, aunque no descarta que algunos lleguen antes, sobre todo los que salen antes de trabajar.