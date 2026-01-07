La subida de costes alza el precio de la tortilla en A Coruña: "Intentamos no repercutirlo"

El secreto de una buena tortilla de patata está en sus ingredientes. Aceite, un poco de sal, patata, huevo y, si se quiere, cebolla. Todos ellos productos muy habituales en la cocina gallega pero que en los últimos meses, como el resto de la cesta de la compra, han subido considerablemente de precio. De todas formas, en A Coruña todavía es posible tomar una tortilla sin pagar demasiado.

Los huevos son el producto que ha liderado la subida, aumentando su coste en cuestión de un año en un 30,2%, según los últimos datos del mes de noviembre. Otros, como el aceite o las patatas, han bajado un 38,1% y un 3% respectivamente, después de haber experimentado de todas formas subidas previas.

Así, la hostelería coruñesa hace frente a nuevos costes con la intención de repercutirlo lo mínimo posible en la clientela.

Es lo que hacen en La Penela, un grupo con 10 restaurantes y su buque insignia en la plaza de María Pita. Óscar Fernández explica que han notado la subida de los costes en los huevos, "una materia prima fundamental" pero que, de todas formas, están "intentando no repercutirlo en el cliente. Mientras podamos, no lo haremos".

Así, pese a que los huevos son un 30% más caros que hace cosa de un año, sus tortillas, de las cuales pueden llegar a despachar 5.000 en una semana en todo el grupo, solo cuestan un 5% más. Aquí una tortilla, equivalente a unas dos raciones, cuesta 15,70 euros.

Otro de los templos de este manjar a base de huevo y patata está en Pontejos. En este bar, Loli Castiñeira cuenta que han hecho una actualización de precios general de 10 céntimos aunque, en el caso de la tortilla, "la subimos antes, cuando subieron los costes en noviembre".

Aquí se cocinan unas 40 tortillas por día, el equivalente a nueve tapas, y cada una de ellas está ahora a un precio de 3 euros.

Unos precios similares manejan en Picnic, donde una tapa cuesta 2,9 euros y el precio de la tortilla está en 13 euros la pequeña y 17 euros la grande.

En otra zona de la ciudad, el Culuca tiene su propia estrategia. Aquí la especialidad son los callos, pero sus tortillas no se quedan atrás, pudieron llegar a cocinar 30 de ellas en un turno de comidas de un domingo.

Darío Rodríguez cuenta que ellos sí han experimentado la subida de precios pero que el de la tortilla "no lo hemos cambiado". Para hacer frente a la subida, la han repercutido en otros platos como la ensaladilla, para la que hacen una mayonesa con yema de huevo. Ahora cuesta 7 euros la tapa y 13 euros la ración.

En cuanto a las tortillas, la grande la tienen a 17 euros y la versión mini a 6,5 euros.

"Ya lleva mucho tiempo subiendo toda la cesta de la compra y los huevos tuvieron un repunte", razona Héctor Cañete, presidente de los hosteleros coruñeses, a lo que añade que "con el principio de año hay que incrementar los precios y las tapas de tortilla serán una de ellas, aunque habrá una subida en todo porque la compra cesta de la compra está disparada. Es una barbaridad"