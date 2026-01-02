El local de hostelería del centro de A Coruña donde comprar un libro y disfrutar de una copa

Ya han pasado casi 10 años desde que en el número 7 de la calle Olmos abrió el Almacén, una concept store que combina una propuesta hostelera con la venta de libros, productos de artesanía y ropa. "Era el mismo edificio y una idea parecida, pero lo demás ha cambiado", cuenta ahora su dueño, Jorge Santos.

En lo que era el antiguo almacén de la droguería y la farmacia Villar, dos locales contiguos, Santos ideó un concepto inicial "orientado más a una tienda gourmet" que ha evolucionado con "ese toque disfrutón, más mesas para que la gente esté a gusto y estilos musicales diferentes".

Cuando entró por primera vez por la puerta del local —ahora inconfundible con su letrero rojo, un color que se extiende en el interior por puertas, ventanas y escaleras que conducen a otros tres pisos— vieron que el espacio tenía "su propia alma. Queríamos jugar con esa palabra, y por eso lo llamamos el Almacén".

Con los años, su concepto también ha evolucionado. "Al principio la gente se quedaba en la puerta y dudaba si esto era un bar o una tienda", recuerda divertido Santos, que admite que ahora ya no hay dudas. "Queríamos romper los esquemas a la gente y sacarla de la zona de confort", comenta.

Los vinos continúan siendo una de sus especialidades, a las que se suma ahora la coctelería, convirtiéndose en el lugar ideal para una primera copa.

"Se encuentran los padres con sus hijos"

Tras varios años en una de las zonas de vinos por excelencia, Santos observa que en las nuevas generaciones hay un cambio de tendencia. "Cada vez hay más grupos que, incluso a altas horas, no beben copas, sino vino. Ahora salen a vinos y es algo que encuentran aquí", señala. De todas formas, hay quien sigue pidiendo copas y, entre ellas, "la ginebra sigue siendo la reina de todas las fiestas".

Como su decoración y oferta, en la que en cada lugar donde se pose la mirada hay desde anillos hasta mochilas o camisetas de estilo futbolero reinventadas, su público también es variopinto. Santos explica que en el Almacén sucede algo "muy curioso. No sé cómo, pero pasa un montón que se encuentran los padres con sus hijos".

Para agradecer el cariño de los habituales, "los que nos han permitido llegar hasta aquí", y celebrar una década, Jorge Santos anuncia sorpresas. "Nos tomamos este aniversario como algo para agradecer, organizar sorteos, hacer regalos...", asegura antes de añadir que "una vez cumplidos los 10 años, le daremos a esto una pequeña vuelta". Sin desvelar más detalles, habrá que esperar a este 2026 para conocer el nuevo concepto del Almacén.