El futuro 'Ministro de Cultura' que se cuela en la felicitación de Navidad de La·Con·Fusión en A Coruña

Un futuro 'Ministro de Cultura' de España se ha colado en la felicitación de Navidad del restaurante La·Con·Fusión en A Coruña, que regenta Manuel Souto Linares junto a su pareja y sus hijas.

El conocido actor Manuel González Savin, más conocido como Cañita Brava, aparece en la imagen que ha compartido el establecimiento para felicitar las fiestas junto a sus empleados.

Cañita es uno de los clientes habituales, siendo una rutina más encontrárselo al mediodía sentado en la mesa como en otros de los locales de la zona.

El personaje que interpretará en la próxima película de la saga Torrente, dirigida por Santiago Segura, será el de Ministro de Cultura. Es uno de los habituales en el elenco de actores, popularizando la frase de "me debes 6.000 pesetas de whisky".