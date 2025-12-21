Un vino de A Coruña, elegido entre los mejores de España en 2025: por solo 8,89 euros

Llega la Navidad y con ella la planificación del menú de todas las reuniones familiares: entrantes, mariscos, pescados, carnes, turrones de todo tipo y, por supuesto, un buen vino. Hay opciones para todos los paladares, desde vinos más frescos hasta otros más intensos, blancos o tintos. En este contexto, la revista Viajar ha hecho una selección del mejor vino de cada provincia de España.

En el caso de la provincia de A Coruña, la popular revista de viajes se ha decantado por el Albariño Gundián, de la Bodega Adega Valdés, perteneciente a la Denominación de Origen Rías Baixas y a la subzona de Ribeira do Ulla. Se trata de un vino blanco de gran calidad, con un punto de acidez, que destaca además por su buen precio.

Albariño Gundián

El Albariño Gundián, elaborado por la bodega de Adega Valdés, es un vino blanco con Denominación de Origen Rías Baixas, dentro de la subzona Ribeira do Ulla. Se trata de una referencia que ha sido reconocida por la revista Viajar como el mejor vino de la provincia de A Coruña, un reconocimiento que refuerza su prestigio y excelente relación calidad-precio.

A la vista, el Albariño Gundián es limpio y brillante, con un atractivo color amarillo pajizo y destellos verdosos. En nariz ofrece una intensidad aromática alta, donde destacan los aromas frutales y florales, con especial protagonismo de la manzana y los frutos de hueso, como el albaricoque.

En boca sobresale por su frescura y juventud, características propias del albariño, con una acidez bien equilibrada que lo convierte en un vino goloso, envolvente y con una sensación glicérica.

Es un vino versátil, ideal para acompañar mariscos, pescados, arroces y platos ligeros, especialmente indicado para celebraciones y comidas festivas. Además, destaca por su precio accesible, ya que se comercializa por 8,89 euros la botella. Sin embargo, desde la bodega indican que no se vende de forma individual, sino en cajas de 6 unidades.

La subzona Ribeira do Ulla

Ribeira do Ulla es una de las subzonas más singulares de la Denominación de Origen Rías Baixas. Aunque se incorporó a la denominación en el año 2000, lo que la convierte en la más reciente, destaca por su amplia extensión y por ser la única que se adentra en la provincia de A Coruña, un rasgo que la diferencia del resto.

Este territorio vitivinícola se reparte entre los municipios de Boqueixón, A Estrada, Padrón, Silleda, Teo, Touro, Vila de Cruces y Vedra. La viticultura en Ribeira do Ulla está marcada por el predominio de pequeñas parcelas, un modelo de minifundio que contribuye a la diversidad y personalidad de sus vinos.

El entorno natural juega un papel fundamental en el carácter de los vinos de Ribeira do Ulla. Los suelos, en su mayoría de origen granítico y textura arenosa, unidos a la influencia del clima atlántico, dan lugar a vinos frescos, expresivos y bien equilibrados, con una marcada identidad propia que refleja la riqueza de este paisaje vitivinícola.