La misteriosa cena a 25 minutos de A Coruña para resolver un crimen en el Louvre: será el 13 de diciembre

A Coruña respira espíritu navideño por los cuatro costados. La ciudad se ha vestido de gala para estas fechas festivas, con una decoración que ilumina plazas, calles y paseos hasta el próximo mes de enero.

Durante la Navidad, la agenda de ocio de A Coruña ofrece una amplia variedad de actividades, que van desde talleres navideños hasta visitas de Papá Noel y sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Una cena que mezcla juego, espectáculo y humor

Pero no a todo el mundo le entusiasma la Navidad y, pensando en ellos, surge una propuesta muy especial para los amantes del misterio: una cena en Sada (A Coruña) en la que los participantes deberán resolver un crimen cometido en el mismísimo Louvre.

El hotel Alda Sada Marina será escenario el próximo sábado 13 de diciembre de una "cena criminal", un concepto originario de Inglaterra conocido a principios del siglo XX como "murder-mistery-game" (juego de asesinato y misterio), y que fue derivando en una cena con espectáculo de misterio y asesinatos que debe resolver el público.

Organizada por Garfo e Coitelo, la experiencia combinará una cena con una pieza interactiva de teatro policial que se podrá disfrutar como mero espectador, o de forma activa, participando como sospechoso o investigador.

La propuesta inmersiva trasladará a los participantes hasta París. La Ciudad de la Luz será el escenario de un nuevo crimen. De hecho, la acción tiene lugar en el mismísimo Louvre, el museo nacional consagrado tanto a las bellas artes como a la arqueología y a las artes decorativas.

Bajo el título 'Un cadáver en el Louvre', la misteriosa cena sumerge a los asistentes en un crimen que deberán resolver mientras disfrutan del menú elaborado por Garfo e Coitelo, teniendo en cuenta las pistas que se esconden entre plato y plato, y las conversaciones de los actores.

"Cada función es una historia viva; una trama que se construye en tiempo real entre intérpretes, público y un equipo que mueve los hielos desde la sombra", lo que da como resultado "una mezcla entre juego, espectáculo, tensión y humor", explican desde la compañía teatral.

La reserva y venta de entradas se puede realizar a través del correo electrónico sadamarina@aldahotels.com.