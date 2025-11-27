La taberna gamberra en el Monte de San Pedro de A Coruña desde la que mirar al Atlántico

La Taberna 5 Mares, situada en el Monte de San Pedro y vecina del restaurante Árbore da Veira, es el proyecto más gamberro de los reconocidos chefs Iria Espinosa y Luis Veira. Si su "hermano mayor" luce desde hace 12 años una estrella Michelin, el pequeño de la familia tampoco se queda atrás: este 2025 entró en la guía con la distinción de Bib Gourmand, que reconoce a los locales que ofrecen comida de calidad, pero sin los precios de los locales con estrellas Michelin.

Cuenta Iria Espinosa que la idea de abrir la taberna se gestó en pleno confinamiento de Covid-19 en la parte del restaurante que desde el 2018 utilizaban como cafetería. "Luis y yo veníamos todos los días a trabajar y empezamos a darle vueltas a qué hacer algo nuevo", dice. Así, nació la idea de una taberna informal con precios económicos y con platos más sencillos. De hecho, Iria confiesa que ellos mismos reformaron parte del local.

Al igual que Árbore da Veira, mantienen la filosofía de un buen trato al producto, una cocina con mucho cariño y un servicio amable, pero a un precio económico. "Buscamos que cualquier persona pueda venir a pasárselo bien", señala la chef.

Los comensales pueden disfrutar de un menú degustación a un precio de 35 euros (con tres aperitivos, cinco platos para compartir y un postre) o decantarse por los platos de la carta: "Algunos los vamos cambiando, por ejemplo ahora llega la temporada de las alcachofas". Como bien dice Iria, lo bonito de la cocina es seguir experimentando e innovando. Entre sus más icónicos destacan los mejillones en escabeche templado de cítricos. "La gente nos dice siempre que a ver cuando comercializamos la salsa", cuenta Iria entre risas.

Cocina rompedora

En cuanto a vinos, la coruñeses explica que en la taberna manejan una carta pequeña de referencias seleccionada por la sumiller de Árbore da Veira: "Tenemos vinos gallegos, nacionales y alguno portugués". Sin embargo, apunta que también juegan con la carta del restaurante principal: "La bodega está a un minuto, si algún cliente quiere darse un homenaje, les damos la carta de vinos y sin ningún problema se lo traemos".

Los postres son otro de los grandes reclamos en este local. Les encanta hacer versiones de postres clásicos, ahora mismo, en línea con la época navideña, tienen un milhojas de turrón y una crème brûlée de avellanas. Además, en este local, siempre tratan de ir un paso más allá y en vez de ofrecer café, cuentan con el cóctel 5 Mares elaborado con licor café, vodka, clara de huevo y, por supuesto, café. "Queríamos romper con todo lo que venía de atrás, no queríamos tener nada que ver con el café".

A la cima del Monte de San Pedro llegan todo tipo de comensales interesados en probar la apuesta gastronómica de la Taberna 5 Mares, desde adultos hasta niños. Una realidad que confirma el objetivo con el que nació el local. "Nos adaptamos a los gustos de los niños cuando nos llaman para hacer una reserva. Son los clientes del futuro", concluye Iria.