El XXI Concurso de Tapas Picadillo de A Coruña se celebrará del 18 al 28 de diciembre

Regresa el Concurso de Tapas Picadillo. El popular certamen, que este 2025 celebra su XXI edición, se celebrará del 18 al 28 de diciembre con una gran variedad de propuestas culinarias. El Concello da Coruña abre mañana jueves el plazo de inscripción a través de www.tapaspicadillo.es: es gratuita y podrá formalizarse hasta el 5 de diciembre a las 23:59 horas.

El certamen gastronómico más antiguo de Galicia, consolidado como un referente en la promoción de la hostelería local y la dinamización de la ciudad en Navidad, regresa de esta forma con dos categorías principales:

Tapa creativa : propuestas que destaquen por su innovación culinaria y técnica

: propuestas que destaquen por su innovación culinaria y técnica Tapa Receitario Picadillo: elaboraciones basadas en las recetas tradicionales gallegas recogidas en la obra La cocina práctica de Picadillo

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó la importancia de esta iniciativa "para apoyar al sector hostelero y reforzar la oferta turística y cultural de la ciudad en estas fechas". La regidora, además, señaló que este tipo de propuestas fomenta el uso de productos gallegos y de proximidad en un formato atractivo para el público.

Las tapas participantes deberán elaborarse de forma artesanal, usando preferentemente productos gallegos con indicación geográfica protegida o de kilómetro cero. Se promoverá, además, la inclusión de propuestas aptas para personas celíacas, veganas o vegetarianas, garantizando su seguridad alimentaria. El precio de las tapas estará entre los 3 y los 5 euros.

El ayuntamiento, por otro lado, explica que habrá tres premios: mejor tapa creativa, mejor tapa Receitario Picadillo y Mejor tapa por votación popular. Los locales ganadores recibirán un diploma acreditativo y un premio de 1.000 euros por categoría.

Todas las propuestas deberán incluir una foto de la tapa en formato JPG, fondo blanco, sin retoque externo y de un mínimo de 1024x1024 px para ser usadas en la difusión online o de soportes físicos. En todo caso, las bases completas del concurso pueden consultarse en la página web del certamen.