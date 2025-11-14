Ofrecido por:
Semana Micológica 2025 en A Coruña: programa de charlas y cómo inscribirse
Del 17 al 21 de noviembre A Coruña se convierte en el paraíso para los amantes de la micología que quieran descubrir y analizar la diversidad de setas
Las setas son las protagonistas indiscutibles de esta época del año. Con la llegada del otoño, A Coruña se convierte en el lugar ideal para los amantes de la micología, gracias a la diversidad de setas que se pueden encontrar en sus montes y bosques. Del 17 al 21 de noviembre el Centro Cívico Cidade Vella acoge la 42ª Semana Micológica con un ciclo de conferencias en torno a estos hongos.
El evento está organizado por la Asociación Micológica Coruñesa y la Federación Gallega de Micológica, con la colaboración de la Diputación da Coruña y el Concello.
Programa de charlas
Las charlas comenzarán el lunes, 17 de noviembre, de la mano de Fernando Ramos García, que hablará sobre iniciación a la micología. Durante su conferencia, se tratarán muchos aspectos del mundo fungi: cómo viven, qué comen, su enorme importancia para la vida en nuestro planeta y cómo empezar a diferenciarlos.
Fernando Ramos es presidente de la Asociación Micológica Coruñesa. Es consultor internacional en interpretación y comunicación del patrimonio. Miembro del grupo de expertos en comunicación y educación de la UICN y de la Convención Internacional de Ramsar.
El martes 18 será el turno de Raquel Poncini con 'Curiosidades del mundo fungi', y el miércoles 19 Chemi Traba Velay hablará sobre 'Las russulas por si te pica la curiosidad'.
El jueves 20 de noviembre se celebrarán dos conferencias: José Llovo presentará 'One Health: Una Micología' y Manuel Iglesias Pin abordará 'Intoxicación por hongos, sabores que matan: algunos casos clínicos'. La semana se cerrará el viernes 21 con Favio Mao Valletta, que hablará sobre la presencia de distintos Psilocybe en el noroeste de la península ibérica y actualizará sobre los usos terapéuticos, ecológicos y etnomicológicos de los hongos psicodélicos.
¿Cómo apuntarse a las charlas?
Estas charlas a cargo de profesionales expertos son gratuitas y abiertas al público, pero es necesaria la reserva de plaza con inscripción previa, ya que el número de asistentes es limitado.
Cada reserva de plaza es individual por ponencia y deberá hacerse a través de la página de Facebook de la Asociación Micológica Coruñesa.