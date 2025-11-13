El puesto del mercado de la plaza de Lugo en A Coruña que te cocina lo que compres

¿Sabías que en el mercado de la plaza de Lugo hay un rincón en el que puedes degustar los manjares que se venden en los propios puestos? Se trata de El Duque, un negocio que lleva tres años abierto en la segunda planta del edificio y que presume de contar con "la mejor despensa de España". La idea surgió de Pep Zorzano, un catalán que no entendía cómo no existía un servicio en la plaza donde poder comprar el género del propio mercado y degustarlo allí mismo.

No solo marisco, sino también carne, verduras o cualquier otro producto que oferten los placeros. En lugar de llevarlo a casa y cocinarlo, puedes comerlo allí o encargar que te lo preparen para llevar. Para que te hagas una idea, este mismo martes, coincidiendo con la apertura de la veda del centollo, a las diez de la mañana ya tenían los primeros ejemplares en la olla. "Es un encargo", explicaba Esther, la cocinera.

Y es que no hay mejor forma de disfrutar del mercado que en el propio mercado. Tan sencillo como acercarte al puesto, proponer una idea de plato y dejar que ellos lo preparen.

Con un horario de lunes a sábado de 8:30 a 16:30 horas, El Duque ofrece comidas tanto para la gente de la plaza como para turistas. "El otro día unos japoneses se pidieron unos percebes y unas almejas a las once de la mañana", ríe Pep. Y es que, como buen catalán, le gustan los desayunos con cuchillo y tenedor. "Aquí hay mucha gente que lleva despierta desde las cinco y media de la mañana", comenta. Pero no te confundas: huyen de la modernidad y de las modas. "Aquí no hacemos brunch, hacemos desayunos", recalca.

Puesto de El Duque en el mercado de la plaza de Lugo de A Coruña Paula Mahía

Aunque lo más atractivo del local es poder elegir el producto que quieres que te cocinen, también cuentan con especialidades en carta que merecen la pena. "La famosa tortilla de Esther", destaca el dueño, junto con el caldo gallego o productos delicatessen como la cecina y las anchoas.

Además, suelen tener tapas de temporada, con verduras, setas o guisantes, según lo que haya en el momento. Pero, sobre todo, dan protagonismo al marisco que se vende dos plantas más abajo. "Diseñamos lo que queráis", insiste Pep, priorizando siempre la "calidad y la cantidad".

El Duque es, en palabras de su propietario, "un sitio de los de antes, de mercado, con tradición y sencillez". Un rincón que nació tras la pandemia y que ha salido adelante de la mano de las placeras, atrayendo a todo aquel que quiera probar lo mejor de la gastronomía gallega en estado puro. "No solo para turistas, sino para gente de aquí", subraya.