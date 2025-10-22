A Coruña cuenta con un nuevo Amasarte: abre en el Rincón Verde del Centro Comercial Cuatro Caminos

El Centro Comercial Cuatro Caminos cuenta con la presencia de Amasarte, la reconocida panadería coruñesa que acaba de abrir sus puertas en el Rincón Verde Food Market, el espacio gastronómico del centro.

Conocida por su pan artesanal, su repostería creativa y sus desayunos de autor, Amasarte mantiene su esencia ofreciendo una amplia carta de panes, tartas, tostas y elaboraciones dulces y saladas que combinan tradición y calidad.

El nuevo local se integra en la zona común del Rincón Verde, un espacio pensado para disfrutar tanto en las mesas compartidas como para llevar las elaboraciones a casa. Además, contará con una zona de juego infantil propia, lo que convierte la visita en una experiencia completa para familias y visitantes.

Esta apertura refuerza la expansión del Rincón Verde Food Market, que en los últimos meses ha sumado propuestas como Cáctus, La Pepita o Peperina.

Desde la dirección del centro comercial aseguran que no será la última incorporación del año, y que el objetivo es consolidar este espacio como un referente gastronómico y de ocio en el corazón de A Coruña.