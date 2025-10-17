“Fueguito”, el bocadillo que arde: A Coruña estrena un picante desafío solo para valientes

¿Te gusta el picante? Si eres de los que piden extra de picante en las comidas, ha llegado tu bocadillo a A Coruña. Desde este viernes a las 20:00 horas, los más atrevidos (y resistentes al picante) tienen un reto: resistir a Fueguito.

La Sazón y A Factoría do Lume se han unido para lanzar un bocadillo tan potente como sabroso. Se trata de una colaboración que nace, literalmente, de las cenizas.

Y es que todo surge tras el reciente incendio que afectó al local de A Sazón en Matogrande. Así nace el bocadillo “Fueguito”, una bomba de sabor con tres niveles de picante que prometen dejarte sudando.

Fueguito Cobarde, para quienes quieren jugar sin quemarse. Un picante amable.Fueguito Intenso, para quienes toleran bien el picante. Calienta la boca. Fueguito Mal , solo para los más atrevidos: “Pica como si no hubiera un mañana”, advierten sus creadores.

El bocadillo se sirve en un briollete (una fusión entre brioche y mollete) y viene cargado con lechuga iceberg, chicharrón especial de Cádiz, salsa de requeixo con hierbas, cebolla caramelizada, cebolla encurtida y la protagonista absoluta: la salsa Fueguito.

Sus creadores no confían en que haya alguien que termine el bocadillo Fueguito Mal, pero siempre puede haber algún atrevido ¿Serás tú?

El Fueguito se estrena esta noche a partir de las 20:00 en La Narcisa y el sábado, en Santana; y a partir de la próxima semana también estará disponible en Just Eat y en el local de La Sazón.