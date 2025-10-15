Abre O Fumazo en A Coruña donde antes estaba el restaurante El Pescador

Imagen del exterior de O Fumazo en A Coruña donde antes estaba el restaurante El Pescador Cedida

A Coruña no deja de sumar nuevos locales de hostelería que amplían la variada oferta gastronómica de la ciudad. Si a finales de septiembre abrió sus puertas en plena Calle Real una pastelería gourmet, a finales de octubre lo hará O Fumazo, un restaurante que estará especializado en carnes y pescados a la brasa.

Este nuevo local se situará en la calle Médico Rodríguez, en el mismo lugar que ocupaba hasta principios de este año el restaurante El Pescador, uno de los restaurantes más míticos de la ciudad. Según cuenta su community manager, Daniela Domínguez, a Quincemil sus propietarios buscan "unir lo mejor de la tierra y del mar gallego".

Sus cocineros se servirán de productos locales con el fin de transmitir a los comensales una experiencia completa de "buena comida, en un ambiente cálido, familiar y cercano". Ambos vienen de una amplia trayectoria en la cocina a la brasa y internacional.

"Todavía no tenemos confirmada la fecha de apertura, pero será a finales de mes", explica Daniela. Los clientes que visiten O Fumazo se sorprenderán con la gran reforma que ha sufrido el antiguo local conocido por los coruñeses. "Algunos clientes no lo van a reconocer", señala. Su nueva estética será rústica y minimalista: "Que la gente tenga la sensación de que está en su casa comiendo un plato especial".