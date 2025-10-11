Pagan 50 € en un restaurante del centro de A Coruña y no dan crédito: "Para darse un buen homenaje"

Platos de un restaurante de la calle de la Barrera, en A Coruña @nosinmiszapas

A Coruña es una ciudad en la que se vive mucho en las calles, en las terrazas, de bares con los amigos tomando unas cañas mientras disfrutas de tapas y raciones de la mejor calidad. Tanto en los barrios como en el centro, las propuestas gastronómicas son de gran nivel.

Una usuaria de TikTok acudió a un restaurante en una de las calles céntricas más típicas de A Coruña para disfrutar de un buen festín con productos de calidad. "Un restaurante perfecto para una ocasión especial", comenzó diciendo en el clip sobre el establecimiento.

"Situado en la Barrera, una de las calles más míticas de A Coruña"

En calles como la Barrera, la Galera o la Franja, entre otras, hay un sinfín de establecimientos con comida de todo tipo, ya sea gallega o de otros países, con los que llenarte hasta reventar sin dejarte el bolsillo en el intento.

Uno de estos restaurantes es al que acudió esta usuaria de TikTok que compartió su experiencia en redes. "Llegué a este local por recomendación de unos amigos", comenta mientras enseña unos planos del exterior de la calle, el local y un trozo de empanada con muy buena pinta.

Se trata del restaurante Magoya, en la calle de la Ballera, 19. "Su propuesta está centrada en la parrilla y carnes a la brasa, combinada con sabor argentino y producto gallego". Sin duda, una oferta gastronómica que suena muy bien y que apetece mucho probar.

"El restaurante es muy acogedor. Cuidan mucho los detalles y el personal es muy agradable y atentos a todo", dice a la vez que muestra cómo es por dentro el sitio, así como las mesas para los comensales.

En el momento de hablar sobre los platos que pidieron, apunta que se decantaron por un asado de tira banderita, cuyo precio es de 17 euros; medio pollo de corral marinado por 18 euros; ración de patatas de 5 euros; y pan con un coste de 4 euros.

Sobre la comida, solo tiene buenas palabras: "La carne del churrasco estaba espectacular, dorada por fuera y jugosa y tierna por dentro". Lo cierto es que a juzgar por la imagen, está totalmente en lo cierto. Y añade: "El pollo estaba fresco y sabroso, y de cantidad bien".

Lo que menos le gustó fue el precio de los acompañantes: "Sí que es verdad que 5 euros por unas patatas fritas o 4 euros por el pan me parece algo excesivo". No obstante, tampoco es para tanto: "Como digo siempre, prefiero que me cobren algo más y quedarme con ganas de volver, que no al revés".

La cuenta por ambos platos y acompañantes fue de un total de 50,60 euros. Se desconoce cuántos comensales había, ya que no lo menciona, pero teniendo en cuenta la pinta de los platos y el sabor que describe ella, tiene buena relación calidad-precio.

Así fue la experiencia de esta usuaria en el restaurante Magoya. Del que se marcha muy contenta y recomendándolo a todo el mundo. "Un local relativamente nuevo, ubicado en pleno centro de la ciudad. Perfecto para darse un buen homenaje o para celebrar ocasiones especiales", termina.