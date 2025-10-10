Amorino abre en A Coruña su primera tienda en Galicia con sus helados con forma de flor

A Coruña será la primera ciudad de Galicia con un local de Amorino. La boutique de 300 metros cuadrados está repartida en dos plantas y contará con vitrina de helados tanto hacia la calle Real como a la Marina. Un total de 30 gustos diferentes para saborear Italia que se combinan con otros productos para tomar en una acogedora cafetería: desde macarons hasta brioches sicilianos, gofres y crepes.

El establecimiento abrirá sus puertas este mes de octubre para que coruñeses y visitantes puedan probar sus característicos helados con forma de flor. Precisamente, este es uno de los alicientes de la heladería, ya que los clientes pueden elegir el sabor de cada uno de los pétalos.

El pistacchio Mawardi Sublime, la Vainilla Bourbon del Madagascar y el Mango Alphonso de India son algunos de los ingredientes que usa esta marca que apuesta por fruta BIO. Todos sus sabores, además, son sin gluten y los sorbetes son veganos, sin lactosa: aparte de sus afamados sabores tradicionales, cada temporada se crean cuatro nuevos de edición limitada.

Los clientes, además, podrán llevarse el helado a casa o tomar un auténtico café italiano mientras pasean por la ciudad. Amorino también dispondrá de una amplia gama de tartas, su cruasán de mantequilla horneado a diario y hasta 10 sabores de chocolate caliente para cuando el frío llegue.

"La estrategia de expansión de la compañía tiene especial interés por crecer en Galicia. En concreto, hemos seguido de cerca la constante evolución de la ciudad de A Coruña y su crecimiento turístico, y creemos que era el momento ideal para establecer nuestro 'buque insignia' en ella", asegura el director de la compañía, Daniel Diez.

"Hemos tenido la suerte de encontrar el local idóneo para asentar nuestra marca y vamos a dar una alegría a todos los fans de Amorino que nos han seguido durante años en otras ciudades y ahora ya podrán degustar nuestros productos en su propia ciudad. Y también somos conscientes del amor del público coruñés al buen helado y estamos convencidos de que los que aún no nos conocen van a descubrir algo que pronto les apasionará", concluye Diez.