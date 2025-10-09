El mejor pueblo de A Coruña para recoger setas este otoño: un paraíso micológico con su propia fiesta

El otoño es la época ideal para los amantes de la micología. Las setas son el producto estrella de la temporada y son varios los lugares de Galicia donde se puede recoger este producto tan saludable y versátil, así como vivir fiestas dedicadas a ellas, como es el caso de Teixeiro, en Curtis (A Coruña).

Teixeiro organiza todos los años la Exaltación dos Cogomelos. Este año se celebra la XXV edición el sábado 25 y domingo 26 de octubre, por lo que si tienes devoción por las setas, ya sea para cocinar diferentes platos o porque te gusta investigar, no te pierdas esta cita a finales de mes.

Recogida de setas en Teixeiro

El municipio de Curtis acoge un año más la esperada Exaltación dos Cogomelos en Teixeiro, una fiesta emblemática con la que celebrar la riqueza micológica de la zona que atrae a muchos interesados del mundo de las setas.

El evento comienza el sábado 25 de octubre a las 10:30 horas con la salida al monte con expertos en micología de la Asociación Pan de Raposo. Esta actividad permitirá a los asistentes adentrarse en el bosque y recoger estos ejemplares en su hábitat natural.

A lo largo de la jornada del domingo 26 se podrá disfrutar de diferentes actividades para todos los públicos. En la plaza de España se podrá visitar una exposición de setas, pudiendo observar diferentes especies.

Además, los locales de Curtis y Teixeiro ofrecerán una ruta gastronómica con degustaciones que pondrán en valor las múltiples formas de preparar estos productos del bosque.

Otros lugares de A Coruña donde recoger setas

Variedad de setas Shutterstock

Si hablamos de municipios coruñeses ideales para disfrutar de este delicioso manjar, As Pontes y Touro destacan como dos destinos de referencia.

Cada año, ambas localidades celebran reconocidas jornadas gastronómicas dedicadas a las setas, atrayendo a numerosos visitantes y entusiastas de la micología. Estos eventos ofrecen la oportunidad de conocer distintas variedades de hongos, aprender sobre su recolección y, por supuesto, degustarlos.