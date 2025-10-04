La comida vegetariana, en auge en A Coruña: "Cada vez hay más restaurantes con opciones"

Si algo no se puede negar de A Coruña es que cuenta con una amplia oferta de restaurantes capaces de satisfacer todos los paladares: tradicionales, italianos, asiáticos, mexicanos, peruanos... Además, muchos establecimientos adaptan sus menús para personas con dietas especiales, ya sean vegetarianos, veganos o celíacos.

Los vegetarianos no consumen alimentos ni carne ni pescado, aunque algunos incluyen huevos y lácteos en sus dietas. En los últimos años la ciudad ha visto cómo crece el número de locales que ofrecen platos pensados para estos comensales.

Un ejemplo es El Rincón de Alba, situado en la calle de la Franja, que desde hace años tiene dos cartas: vegana y no vegana. "Los vegetarianos pueden disfrutar perfectamente de la carta vegana", explica su propietario, Iago Cagiao. Según él, su clientela suele tener entre 30 y 50 años y acude en grupos de amigos o en pareja. "Es rara la mesa que entre y que no pida nuestros chipirones veganos o los tacos de asado argentino", añade.

Por su parte, María José Tercero, propietaria de La Cucharra Veggie, ubicada en la calle Pío XII, lleva más de una década inmersa en este proyecto y anteriormente en otro local. "El cliente vegano suele ser fiel", dice para describir a sus comensales habituales.

La hostelera cuenta que en su cocina innovan con platos típicos de la gastronomía gallega llevándolos al terreno vegano: "La gente pide mucho nuestras empanadas y la zorza con patatas. En verano hacemos shitake á feira que imita al pulpo a la gallega".

Los usuarios celebran la oferta en la ciudad

La experiencia de los comensales también refleja la evolución de la ciudad. Matías Losada vegetariano desde 1988, recuerda que "en los años 90 era muy difícil encontrar menús adecuados, hoy es bastante fácil encontrar sitios con opciones". De manera similar, Vanessa Touceda, vegetariana desde hace seis años, suele buscar restaurantes con opciones veggie, aunque reconoce que "hay platos que ya son vegetarianos por defecto, como tortilla, pimientos de padrón o la pizza margarita".

Sin embargo, no todos perciben la misma facilidad. Sabela Cervelo, que comenzó a practicar el vegetarianismo hace un año, admite que aún encuentra dificultades: "Mi familia suele salir a comer fuera un par de veces al mes; desde que soy vegetariana hemos tenido que cambiar bastante nuestros planes. Sigo comiendo fuera, pero tengo que revisar los menús antes para asegurarme de que hay opciones para mí".