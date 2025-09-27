Abre Réver en la Ciudad Vieja de A Coruña, un sueño hecho realidad en la calle Capitán Troncoso

"Hasta hace dos días, Réver era un sueño". Con estas palabras resume Alberto Gómez, profesional con 17 años de trayectoria en la hostelería coruñesa, el origen de su propio negocio. Embarcarte en un proyecto así no es nada fácil. "La gente me lo solía decir mucho, que abriera mi propio bar, pero tardé tiempo en atreverme", confiesa.

Después de una semana abierto en la calle Capitán Troncoso, en la Ciudad Vieja de A Coruña, no se arrepiente. El nombre no es casualidad: en francés, réver significa precisamente "soñar", y en castellano evoca "volver a ver". Justo aquello que pretenden transmitir: "Lo que queremos es que los clientes repitan, es decir, que vuelvan".

Tras pasar por casas como Bido, Bitácora o el Hotel NOA, Gómez decidió dar el salto y abrir su propio espacio, al que define como un gastro-bar: "Ni restaurante al uso, ni bar tradicional, sino un punto intermedio donde se cuida tanto la bebida como la comida, con el mismo mimo en cada detalle".

Réver abrió la semana pasada con un equipo apasionado por lo que hace: "Queremos que tanto un café, una copa o un plato sencillo estén tratados con el mismo nivel de cuidado y cariño, y eso no sería posible sin un equipo como este", explica.

La carta combina clásicos como croquetas, bravas o solomillo con propuestas más actuales, como baos, rigatoni o un tartar de bonito servido sobre pan brioche. A los mandos de la cocina está Julián Duarte, mientras que en sala y barra destaca el trabajo versátil de Sara Romero.

Abierto desde la semana pasada en la calle Capitán Troncoso, Réver ofrece un espacio cómodo y sin pretensiones, pensado para compartir sobremesas largas, comidas, cenas y buenos momentos. "No queremos correr ni abarcarlo todo de golpe. Preferimos crecer poco a poco, con paso firme, y que la gente se sienta como en casa", asegura Gómez.