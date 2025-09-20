Dónde comer en A Coruña, según el jugador del Básquet Coruña Dídac Cuevas

Acaba de llegar a A Coruña, pero no ha tardado en dejarse conquistar por su vida gastronómica. Entre entrenamientos y partidos del Básquet Coruña, Dídac Cuevas ya ha encontrado tiempo para explorar algunos rincones de la ciudad y descubrir locales que merece la pena recomendar.

Desde cafeterías ideales para empezar el día con buen pie, hasta bares para el aperitivo y restaurantes donde disfrutar de una buena comida, el jugador del Leyma Coruña comparte sus primeras paradas favoritas en esta aventura culinaria.

Nacido en Barcelona, Dídac dio sus primeros pasos en el SESE antes de formarse en la cantera del Joventut. Tras pasar por equipos como Clavijo, Prat o Melilla, regresó a su ciudad en 2020 para jugar con el Barça B.

En 2021 se unió al Tizona Burgos, con el que logró el ascenso a Primera FEB, y su buen rendimiento le abrió las puertas del Casademont Zaragoza en la Liga Endesa, donde también disputó partidos de la FIBA Europe Cup. La pasada temporada jugó cedido en San Pablo Burgos, conquistando la Copa España FEB y el título de Primera FEB, con medias de 6,5 puntos, 3 rebotes y 3,1 asistencias por encuentro.

Ahora ha aterrizado en A Coruña para jugar en el Básquet. "Todavía soy un recién llegado a la ciudad, y de lo poco que he podido probar, recomiendo lo siguiente", nos cuenta Dídac, quien nos lanza sus propuesta para desayunar, tomar el aperitivo y comer.

Dónde desayunar

Miss Maruja en A Coruña

Para empezar el día, el jugador del Básquet Coruña se queda con Miss Maruja: "Los desayunos y los brunch son un sí rotundo". De entre sus propuestas, destaca la cheesecake de nocilla: "está de cine". Además de por su sabor, destaca también su ubicación. Y es, asegura, es "muy buen sitio para luego bajar a dar un paseo por la playa".

Dónde tomar el aperitivo

paseo maritimo coruña Shutterstock

A la hora del aperitivo, Dídac Cuevas no ha querido decantarse por ningún lugar en particular, sino que nos propone acercarnos a cualquiera de los locales que hay por el paseo marítimo y las playas. Son perfectos, dice "para desconectar un poco y disfrutar de las vistas al mar".

Dónde comer

Interior de la Taberna da Galera

Y para comer, a este jugador le ha conquistado el cachopo de Taberna A Galera. Es lo que más le gusta, nos confiesa. Pero además, añade. "tiene buenos productos de cercanía" y "una carta muy variada". Además, dice, es un local muy céntrico.