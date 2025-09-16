Pagan 100€ en un restaurante del centro de A Coruña y no dan crédito: "Volveremos seguro"

En los últimos años, A Coruña se ha consolidado como un destino gastronómico de referencia. Desde discretas tabernas hasta lujosos restaurantes, la ciudad ofrece una amplia variedad de propuestas pensadas para satisfacer todos los paladares.

El centro de A Coruña concentra gran parte de la oferta gastronómica, con restaurantes que van desde la cocina tradicional hasta propuestas internacionales. Lo que está claro es que la calidad es indiscutible, como lo reflejan numerosos usuarios en redes sociales.

"Sitio brutal. Volveremos seguro"

En un vídeo publicado en TikTok, el creador de contenido @daaaniii5 y su grupo de amigos acudieron a probar un conocido restaurante de A Coruña. La experiencia no los dejó indiferentes y su veredicto fue contundente: "Sitio brutal. Volveremos seguro".

Aprovechando su visita a A Coruña, Dani y sus colegas hicieron una parada en La Taberna del Arriero (Rúa Capitán Troncoso, 19). Allí degustaron una amplia variedad de platos tradicionales gallegos, desde croquetas variadas hasta una clásica tortilla de patatas.

Pero el plato estrella fue, sin duda, el raxo con patatas. "No sé qué lleva la salsa, pero está increíble. Flipáis cómo está esta salsa", comenta Dani en el vídeo. También probaron una ración de pulpo y otra de pluma ibérica con chimichurri y salsa de mil y mostaza. "Lo mejor tío, lo mejor; muy bueno", apunta uno de sus amigos.

Y Dani añade: "Es increíble que no haya nada malo en este sitio. Está todo buenísimo". Para cerrar, compartieron unas filloas con dulce de leche, -"son como los frixuelos, pero más esponjosos", detalla el influencer- y la cuenta final ascendió a 102,80 euros.

Los platos que pidieron Dani y su grupo de amigos tienen un precio medio de 10 a 13 euros, siendo el más caro el pulpo a la plancha (23 euros). Para acompañar, también pidieron cerveza y agua. "Los precios son súper baratos", sentencia.