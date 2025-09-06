La taquería más famosa de A Coruña: "El mejor taco de Galicia 2024 lleva un guiso de 8 horas de cocción"

Para quienes aún no lo conozcan, Taquería Niño Rey es uno de esos rincones que no se puede pasar por alto en A Coruña. Desde principios del 2023, se ha consolidado como un lugar de referencia en la ciudad herculina para quienes buscan la auténtica gastronomía mexicana.

El proyecto de Giovanni y Marianny ha trascendido la etiqueta de restaurante para convertirse en toda una experiencia.

Una propuesta que combina raíces familiares, técnicas aprendidas en las cocinas más reconocidas de A Coruña y una filosofía clara, comer como un rey.

Premiada con el Mejor Taco de Galicia 2024, no deja de esforzarse con iniciativas como su actual viaje gastronómico por los 32 estados de México, que cada mes acerca a los comensales un pedacito distinto del país azteca.

La Taquería Niño Rey ya es un lugar de referencia en A Coruña, ¿Cómo surge la idea de montar una taquería aquí y cómo nace ese concepto de comer como un rey?

G: La idea surgió de la inquietud de que A Coruña conociera México a través de su gastronomía. "Comer como un rey" significa venir a disfrutar de nuestra cocina, de nuestras raíces y de nuestra historia de la mejor manera.

Queremos que al entrar en la taquería te sientas como en las calles de México probando nuestra auténtica comida callejera.

Emprender nunca es fácil, y mucho menos en hostelería. ¿Cómo fue para vosotros ese arranque?

M: Giovanni tenía muy claro su deseo de abrir una taquería en Coruña y yo me uní al proyecto. Empezamos con una inversión pequeña, un local bien ubicado y mucho trabajo hecho con nuestras manos, junto a la ayuda de nuestra familia. Reformamos, montamos y arrancamos con lo que teníamos.

Al principio costó que la gente entendiera que no éramos un bar, sino una taquería mexicana informal donde venir a comer en familia. La verdad es que costó y mucho pero el barrio nos acogió muy bien y nos dio fuerzas.

G:Hace unos diez años gané en México un concurso en el que participé con nuestro postre estrella, un Brownie de chocolate con helado de aguacate, este me trajo por primera vez a Ourense. Esa experiencia despertó en mí la inquietud de venir a España, donde acabé instalándome tras varios viajes entre ambos países.

"Nuestros tacos parecen simples por ser tacos, pero llevan procesos largos y de mucho mimo, como el mejor taco de Galicia en el 2024, el de barbacoa de res que su guiso tiene ocho horas de cocción." Giovanni Ramos, Taquería Niño Rey

Giovanni, vienes de trabajar en cocinas como Árbore da Veira o Charlatán, que son referentes en A Coruña. ¿Qué aprendizajes de esos años te has llevado a Niño Rey y cómo se reflejan hoy en tu cocina?

G: En Árbore da Veira aprendí disciplina, trabajo en equipo y limpieza, algo que aplico cada día en la taquería aunque seamos un lugar informal. De Charlatán me llevé la actitud, las ganas y el amor por la cocina. Luis y Álvaro me enseñaron a transmitir ese amor por la cocina, ese deseo de que salga bien el plato, de que vaya bien decorado y de que si va mal decorado va de regreso a cocina y lo volvemos a montar.

También aprendí técnicas contemporáneas con Luis y una cocina elegante y con mucho sabor con Álvaro. Todo eso lo aplico hoy, nuestros tacos parecen simples por ser tacos, pero llevan procesos largos y de mucho mimo, como el mejor taco de Galicia en el 2024, el de barbacoa de res que su guiso tiene ocho horas de cocción.

Taquería Niño Rey Cedida

¿Qué huella ha dejado en la propuesta gastronómica de Niño Rey tu tierra natal Giovanni?

G: Traje conmigo los sabores de mis raíces, de Teotihuacán. Las recetas de mi abuela y los recuerdos de comer en familia. Cocino con ese respeto y amor hacia los productos de México, y eso es lo que se refleja en cada plato. Un ambiente de comer como en casa pero si tu casa estuviera en pleno corazón de México.

En 2023 conseguisteis el 3º Mejor Taco de Galicia y en 2024 os encumbrasteis como el Mejor Taco con la barbacoa de res. ¿Qué se siente al lograr algo así en tan poco tiempo?

G: Ganar dos premios en tan poco tiempo es una gran responsabilidad. Los reconocimientos sin duda marcaron un antes y un después. Ayudaron a que la gente entendiera que somos una taquería mexicana con identidad propia, no un bar más y nos visitaron muchísimos clientes, no solo de Coruña, también de Vigo, Ferrol y otras ciudades.

"Taquería Niño Rey no es solo un sitio para comer, sino para vivir México en A Coruña." Marianny Montes, Taquería Niño Rey

Ahora estáis recorriendo los 32 estados de México a través de un viaje gastronómico, trayendo un platillo típico cada mes a A Coruña. ¿Cómo surgió esta idea y cómo la estáis viviendo?

M: Surgió de la curiosidad de los clientes, que siempre nos preguntaban por más platos y sabores de México. Un amigo cercano nos sugirió que con esa curiosidad de los clientes podríamos traer más platillos de allá. Entonces Giovanni desarrolló esta idea de hacer el platillo típico de cada Estado.

Así, cada mes ofrecemos una receta diferente y los clientes siempre podrán descubrir algo nuevo. Con el tiempo vimos que los platos callejeros son los que más triunfan, porque reflejan mejor la identidad de México.

¿Qué estado de México os ha sorprendido más hasta ahora en lo gastronómico? Y por el lado de los clientes, ¿Qué plato de ese viaje ha conquistado más en A Coruña?

G: Para los clientes, los tacos de canasta y los de chilorio han sido los más sorprendentes. Incluso fuimos pioneros en traerlos a Coruña. La curiosidad fue tanta que los dejamos fijos en carta. Y para nosotros, hablar con familia y amigos en México para preparar cada plato también nos ha abierto los ojos a sabores nuevos y ver como nuestro público coruñés cada vez está más interesado en descubrirlos.

Chilorio de Taquería Niño Rey Cedida

Mirando al futuro, ¿hacia dónde os gustaría que caminara la Taquería Niño Rey?

M: Nos gustaría abrir más taquerías, poco a poco, pero con bases sólidas y un equipo fuerte. Empezamos dos y ahora ya somos seis. Nuestro sueño es abrir un restaurante de cocina mexicana contemporánea. Las taquerías seguirán creciendo, pero el objetivo final es ese restaurante más ambicioso.

Si alguien que nunca ha comido en Niño Rey y os preguntara “¿Por qué tengo que ir?”, ¿Qué le responderíais?

M: Venir a Niño Rey es vivir una experiencia, un viaje de ida y vuelta a México a través de sabores, emociones y hospitalidad. Nos diferenciamos con propuestas únicas como los tacos de canasta o de chilorio y hasta el tequila lo servimos de forma distinta, en cuerno de búfalo con sal de gusano.

Son esos pequeños detalles los que hacen que Taquería Niño Rey no sea solo un sitio para comer, sino para vivir México en Coruña.