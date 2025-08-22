La pulpeira de cuarta generación en A Coruña donde comer es una delicia desde hace 90 años

La Pulpeira de Melide está regentada por la cuarta generación de la misma familia y a punto de cumplir 90 años. Este clásico de A Coruña tiene el pulpo como elemento principal de una carta que va rotando. Pero no el pulpo de cualquier forma, sino un pulpo de toda la vida, hecho a la entrada y a la vista de todo el mundo.

"Hace quince años que abrimos en esta ubicación y aparte del pulpo, tenemos una carta que ofrece de 20 a 25 platos, una mezcla entre opciones más actuales y más clásicas, como la tortilla, los calamares, fritos y similares" explica Gorka Rodríguez, su responsable.

Con un perfil de cliente amplio, que va desde "el empresario al chico que viene con su pareja el fin de semana", es habitual ver en sus mesas conversaciones de gente joven como de gente mayor. Incluso, demandan su comedor para algunas comidas o cenas de grupo.

¿Turismo? No es la fuente principal de la Pulpeira de Melide, siendo la práctica totalidad de sus clientes de origen coruñés. Lo que sí que reconoce Gorka es que los meses de verano, como julio y agosto, al igual que en Semana Santa o Navidad, hay más público de fuera.

"Nosotros trabajamos con gente de la ciudad, una clientela fija que viene cada semana o regularmente", comenta.

Su ubicación, en plena Plaza de España, es otro de sus atractivos. "Compramos el local cuando estaba proyectado el parque. Es una maravilla, sobre todo los fines de semana, porque puedes dejar al niño en esa zona, la terraza además te da mucho chance para poder venir con animales, etc", explica. Está situado en el número 16.

Una de las imágenes que pueden ser habituales del verano son las colas, dado que trabajan con dos sistemas. Por un lado, existe la reserva previa para llegar y acceder a tu mesa en el comedor y, por otro lado, está la cola para ocupar por orden de llegada y por rotación las mesas restantes.

"La cola se forma un poco en agosto, pero nada más, en el momento se arregla. El local es grande, y vamos pudiendo dar salida a todo el mundo", responde orgulloso.

La decoración del local es otro punto. Con elementos de banda diseñada procedentes de los mejores certámenes, contemplar sus paredes para observar sus cuadros es un atractivo más. No es solo pulpo, es cómo se cocina y cómo y con quién se disfruta. Es la Pulpeira de Melide.