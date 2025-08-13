Así es The Champions Burger en A Coruña: 20 hamburguesas compiten por ser la mejor de España

A Coruña dio este jueves por la tarde el pistoletazo de salida a la segunda edición de The Champions Burger, un concurso en el que veinte hamburguesas de diferentes puntos de España competirán por coronarse como la "Mejor Hamburguesa de España". El evento estará hasta el domingo 24 de agosto en el muelle de Calvo Sotelo.

Todo aquel que pase por el festival durante esta edición, deberá cruzar el impresionante pórtico luminoso con neones en la entrada, que da la bienvenida a los coruñeses y que está inspirado en las legendarias carreteras de Estados Unidos.

En total, unas foodtrucks se encuentran repartidas a lo largo del muelle de batería. El recinto también cuenta con varios espacios para sentarse a disfrutar de las hamburguesas, entre ellos todo un pabellón lleno de mesas y bancos.

El horario para degustar las hamburguesas de The Champions Burger será de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 horas.

Esta edición contará con un espacio exclusivo para los restaurantes de varios influencers con originales propuestas, que no podrán ser votadas. Las hamburguesas que se podrán degustar durante el festival en A Coruña son: Moflete, del youtuber Joe Burger; The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo); Hades, de Elías Dosunmu; y, Gottan Grill, que se alzó con el título de Mejor hamburguesa de España y Mejor hamburguesa de Europa en 2024

Los coruñeses votarán por la Mejor hamburguesa de España

Los asistentes a The Champions Burger podrán votar por sus hamburguesas favoritas valorando el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. El sistema de votación es sencillo: tras degustar la hamburguesa, los coruñeses solo tienen que escanear el código QR del ticket de compra y valorarla.

Los establecimientos que participarán son:

Carnivale

Malasogra

Custom Burger

Street Food Burger

Muralla

Dak Burger

The Vicbros Burger

Soul

Godeo

ola Smoke

Rico

El Tarantín Chiflado

Tokio, Vacarnal

Circo

Moa Brasas

Los food trucks de Cheeck’s (un concepto especializado en pollo frito) e Ybarra (patatas fritas) estarán también en el muelle de Calvo Sotelo para acompañar a las hamburguesas. Para los más golosos, habrá cuatro propuestas con dulce: pastelería Ioan (dónuts), Las Torres de Ciriaco (tartas de queso), Locopolo (helados) y Puto Café (expresos, cortados, americanos, té verde…).