La apertura de Starbucks en el centro de A Coruña ya tiene fecha: será el viernes 8 de agosto

Starbucks ultima la apertura de su local en el centro de A Coruña. Quincemil

Starbucks abrirá su local en el centro de A Coruña este viernes 8 de febrero. Así lo ha comunicado la compañía a través de redes sociales después de haber tenido que posponer la apertura el pasado día 1 debido a un retraso en las obras de remodelación.

El nuevo establecimiento de la cadena abrirá sus puertas a las 11:30 horas de este viernes y lo hará con regalos para los 100 primeros clientes. Toda la recaudación del primer día, además, irá íntegramente para la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple.

Starbucks abrirá este establecimiento en el cruce de Rúa Nova con la calle Real más de tres meses después de haber comenzado los trabajos de reforma. El espacio estuvo ocupado con anterioridad por una sucursal del BBVA.

La cadena volverá a tener con esta apertura dos locales en la ciudad, donde ya está presente en la planta baja de El Corte Inglés de la calle Ramón y Cajal. Starbucks también estuvo el centro comercial Marineda City.

¡A CORUÑA, tenemos buenas noticias! 🙌🏻



📌 Abrimos nuevo local en la Rúa Nova 2, el 8 de agosto a las 11:30

❤️ Toda la recaudación del primer día irá íntegra para @acemesclerosis

🎁 Habrá regalos para los 100 primeros



¡Os esperamos! ☕ pic.twitter.com/UXkJV12EUI — Starbucks España (@starbucks_es) August 6, 2025

La polémica de la lona

La apertura del nuevo local de Starbucks en A Coruña no ha estado exenta de polémica. La lona que fue colocada a mediados de junio en la fachada del bajo generó críticas en redes sociales por incluir un mensaje mal traducido al gallego.

La frase que aparecía en el cartel era "vémonos cedo", una construcción que no se ajusta al uso natural del idioma. Ante la oleada de comentarios, la compañía decidió retirar la lona.

Fuentes de Starbucks explicaron a Quincemil que el error fue ajeno a la marca y aseguraron que lo solucionarían lo más rápido posible. Finalmente, la compañía optó por no reemplazarla por ninguna otra. "Debido a su compromiso con la sostenibilidad y a la cercanía de su apertura, la marca no va a instalar una nueva lona", indicaron.