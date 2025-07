Manolito, de La.Con.Fusión: "Aún recuerdo cuando 'los grises' me llevaban a los partidos del Dépor"

Estrella Galicia sigue sacando nuevas campañas publicitarias con hosteleros de la ciudad de A Coruña que combinan su pasión por el Dépor, club que se fundó el mismo año que nació la empresa cervecera, y del que es uno de sus patrocinadores principales.

Tras el vídeo de Rafa, emblemático responsable de El Chaflán que llegó a olvidarse en la celebración de la liga de 2000 que tenía un bar, la corporación herculina ha dado voz a Manuel Souto Linares "Manolito", ahora responsable de La.Con.Fusion tras muchos al frente del Restaurante Manolito, todo un templo del deportivismo.

"Es una campaña de Estrella Galicia donde salimos varios hosteleros. A mí cuando me lo propusieron no dudé", responde entre risas a la llamada de Quincemil. ¿Quiénes? Como buen responsable de un local hostelero, guarda el secreto.

Manolito es todo un referente en el mundo de las peñas y en el entorno social del deportivismo que justo con la pandemia reorientó la labor del eterno restaurante de Ramón y Cajal.

"Hacemos ahora cinco años tras abrir después del antiguo Manolito, que llevaba desde el 69. Cuando llegué a A Coruña era un chaval al que le gustaba el fútbol y nada más llegar me enamoré del Deportivo", rememora.

Sus primeras vivencias con el amor blanquiazul, una pasión que comparte con su familia y sus clientes, llegan desde que tiene casi uso de memoria.

"Los grises, que tenían el cuartel al lado, me llevaban al partido porque mis padres estaban trabajando y que no podían. Me metían en el coche y me llevaban como uno más, para allí se iban a hacer su trabajo", explica recordando una de las anécdotas que relata en el vídeo hecho público.

Su labor en el mundo de las peñas ha sido muy amplia, con multitud de viajes y eventos organizados a través de la peña Manolito. "Son muchos años, y es un templo de deportivistas. Clientes, aficionados, jugadores, los brasileños, todos han pasado por aquí y todos se llevaron una gran impresión. Aquí hacemos que se sientan como en casa", comenta nostálgico.

Sin confirmar ni desmentir, porque el secreto de confesión es algo que llevará hasta el final, algunos jugadores se pusieron a tono gracias a sus productos. Entre ellos, Ibrahim Sissoko, uno de los futbolistas que estuvieron al mando de Fernando Vázquez, uno de sus clientes habituales en su etapa en A Coruña, y que tras una imagen donde una talla de la camiseta le jugó una mala pasada acabó encandilando a la afición en una temporada dura como fue la 2013/14, posterior a aquel 31 de julio que pudo llevarse por delante al Dépor y en el que Lendoiro consiguió mantener al club con vida tras una dura negociación con AFE y LaLiga.

La.Con.Fusion, el templo del lacón y mucho más

Los deportivistas y no deportivistas que se pasen por La.Con.Fusión, en Ramón y Cajal 45, se encontrarán con una completa carta donde disponen de muchas variedades de productos. El propio Manolo, acompañado de su equipo, puede darles su recomendación. El lacón es uno de los productos estrella, pero hay mucho más.

"Ahora estamos con las jornadas del bonito, que nos sale muy rico y está teniendo mucha demanda", explica.

El emblemático Manolito de fútbol sala

Hablar de Manolito es hablar de deporte. Su labor en el fútbol sala, al frente del emblemático Manolito, es reconocida por todos los aficionados del 40x20, un club que genera un sentimiento de nostalgia cuando Salesianos, y el resto de pistas polideportiva de la ciudad, ebullían con grandes estrellas.

De hecho, por su vinculación deportivista, Manolito consiguió convencer en su momento a grandes deportivistas para vestir su camiseta. "Aquí jugaron exjugadores como Donato, Nando, Manjarín y algún otro", confirma con cierta nostalgia.

Sea como fuere, Manolito no es un deportivista más. Acostumbrado a defender a la cantera y al fútbol formativo, sus intervenciones en diferentes medios de comunicación, entre ellos en los últimos años Radio Marca, le han convertido en una de las voces que el deportivismo escucha con atención. Él huye de ese protagonismo y solo quiere ser "un deportivista más que ama al club y que quiero que le vaya bien y al que ayudo siempre que puedo"."