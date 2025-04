María Bazar, estudiante de A Coruña, gana el XIII Premio Promesas de la Alta Cocina

La estudiante de cocina María Bazar Verdes, del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, ha resultado ganadora de la XIII edición del Premio Promesas de la alta cocina en la final celebrada hoy en Le Cordon Bleu Madrid, ubicada en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria.

Durante la final, la estudiante de cocina ha competido junto a otros nueve candidatos de diferentes comunidades autónomas en una disputada prueba de cuatro horas, durante la que han tenido que elaborar un plato original, que ella ha titulado “Dorada con demi-glace de sus espinas, gamba y hortalizas”, a partir de una base común e ingredientes de libre elección para demostrar sus conocimientos y creatividad.

La ganadora del XIII Premio Promesas de la alta cocina, María Bazar Verdes, recibirá una beca valorada en 40.000 euros, que le permitirá estudiar el internacionalmente reconocido Grand Diplôme.

La segunda ganadora, Roser Reverté, de la escuela Escola d’Hoteleria Institut Dertosa de Tarragona, ha conseguido una beca para cursar un certificado de la escuela valorado en más de 23.000 euros para cursar un diploma en cualquiera de las especialidades que ofrece Le Cordon Bleu.

Además, para reconocer el esfuerzo y la dedicación de su centro de estudios, el CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, cuyo finalista también resultó ganador en la pasada edición, fue premiado nuevamente con una ayuda económica de 1.500 euros.

La ganadora María Bazar Verdes, Premio Promesas de la alta cocina 2025, se ha mostrado muy entusiasmada con el galardón: "Estoy como en una nube. De las mejores experiencias de mi vida. Creo que he realizado un plato muy completo con unas técnicas claras y muy bien ejecutado; ahí ha podido estar la clave. Voy a aprovechar esta oportunidad al máximo", afirmó.

La segunda ganadora de esta edición ha sido Roser Reverté, de la escuela Escola d’Hoteleria Institut Dertosa de Tarragona, con su elaboración "Dorada con guisante y calabacín en tres secuencias". Tras obtener el segundo premio, ha declarado: "Todavía no puedo creerlo. Esta oportunidad me va a aportar muchísimos conocimientos y seguro que me ayuda a ir cada vez más lejos. Y esto solo acaba de empezar".

Un jurado gastronómico 'con estrella'

Para la complicada tarea de elegir al ganador, Le Cordon Bleu Madrid ha contado con un jurado experto presidido por Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau (Pontevedra), distinguido con 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol. Junto a él, completaron el jurado invitado Juan Carlos García, chef del Restaurante Vandelvira en Baeza (Jaén), con una estrella Michelin y un Sol Repsol, y Abraham Rivera, periodista especializado en gastronomía; además del director técnico de la Escuela el chef Erwan Podoulec y el chef profesor Francisco Loira.

Para la elección los vencedores de entre los 10 finalistas de esta edición, el jurado ha considerado distintos aspectos a evaluar como la técnica, la destreza culinaria, la creatividad, la presentación y el sabor de la receta elaborada.