El restaurante cerca de A Coruña en el que no hace falta ser cura para comer como un rey

Aunque la expresión "vivir como un cura" haya quedado en el pasado, lo cierto es que en este restaurante de O Burgo todavía se fantasea con el buen vivir de los sacerdotes. A Casa do Cura nació del sueño de Rubén Naveira. Después de años trabajando en una bodega, decidió regresar a su ciudad natal y abrir un restaurante. "El hecho de tener que dejar atrás muchos kilómetros por una razón personal me hizo pensar que era el momento de dar forma a un proyecto que llevaba tiempo en mi mente", explica.

Y aunque parezca mentira, ningún cura se ha visto ofendido por este nombre. "Los curas de antaño llevaban una vida de abundancia. Lo mejor se quedaba en casa del cura, no siempre de la manera más legal o moral, pero así era", comenta el dueño. En la carta se pueden encontrar platos como "champis do monaguillo con panceta e nata", "polbo na sacristía", "zorza consagrada" o "bolas do cura agochadas".

La historia del local comienza en 2013. Su primera ubicación pronto se quedó pequeña, por lo que decidieron mudarse a escasos metros, a la calle Costa da Lonxa. La competencia nunca fue un problema. Cualquiera que sea de A Coruña conoce esta zona de O Burgo, donde se concentran varias de las mayores ofertas gastronómicas del municipio.

A su alrededor, la competencia es fuerte: Casa Manolo (más conocido como O Raxo do Burgo), El Potro o El Hoyo. "En este tipo de negocios, la competencia no es necesariamente negativa; nos benefició estar en una zona que ya tenía vida", señala Rubén.

Además, el horario de A Casa do Cura es amplio, ofreciendo desde el desayuno hasta la cena. Este ritmo ha sido parte del éxito del local, que también cuenta con una carta variada, que abarca desde tapas informales hasta platos más sofisticados. "Queremos ofrecer algo para cada ocasión", comenta el dueño, mencionando que es ideal tanto para una comida informal entre amigos como para una cita romántica.

Rubén Naveira, propietario de A Casa do Cura Quincemil

A pesar de ser un local pequeño en comparación con otros de la zona, A Casa do Cura ha logrado ganarse un lugar especial en la vida de sus clientes. "Nuestro eslogan es 'A Casa do Cura, a casa de todos'. Es un lugar para todo el mundo: familias, solteros, parejas… todos son bienvenidos", concluye el propietario, que se ha ganado el cariño tanto de los curas como de los feligreses.