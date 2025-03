El influencer Cenando con Pablo alucina con un restaurante de A Coruña: "Galicia calidade en toda regla"

Galicia es un paraíso gastronómico para todos aquellos amantes de la comida que valoran un producto fresco y de calidad. Miles de personas vienen cada año a esta región del noroeste de España para descubrir si es verdad lo que dicen, si es cierto que aquí se come el mejor marisco y pescado del mundo. El influencer Cenando con Pablo ha venido para comprobarlo y este ha sido su veredicto.

En su último vídeo en TikTok, el popular influencer gastronómico Pablo Cabezali (Cenando con Pablo) muestra su visita al restaurante Ríos O Freixo de Outes (A Coruña), que destaca por ofrecer un producto de proximidad de excelente calidad y sabor. En un espacio cómodo, con vistas a la ría de Muros y Noia, Cabezali ha probado platos tan típicos del recetario gallego como el salpicón de bogavante y los berberechos al vapor.

Cenando con Pablo alucina en A Coruña

"Vente a probar este puto arroz y vas a saber lo que es gozar", dice el influencer gastronómico nada más comenzar el vídeo. "Estoy en Galicia y he descubierto un restaurante junto a la ría de Muros e Noia en el que preparan un arroz con erizo y vieira de Cambados. Su nombre es Ríos O Freixo y voy a hincharme a probar marisco para que me suba el ácido úrico y contarte si merece la pena".

Cenando con Pablo comienza su experiencia probando un plato de arroz con erizo y vieira de Cambados, y todo lo que dice de él son auténticas maravillas: "Madre mía, qué sabor tiene esto. Cómo está un arroz con puto erizo. Voy a decir una cosa, está bueno nivel: no recuerdo nunca haber mojado pan en un arroz. Es increíble. Es que me entra la risa porque no me lo creo".

El influencer continúa con almeja gallega, "fantástica", y salpicón de bogavante, "casi todo carne, lo que es pimiento casi no lo encuentras, y el gusto a vinagre, así acidillo tampoco". Los berberechos al vapor consiguen conquistar a Cabezali, al igual que las navajas. "Qué bien le queda el aceitito de oliva. Esto es Galicia calidade en toda regla", dice.

La experiencia gastronómica de Cenando con Pablo no acaba aquí. Todavía le quedan emblemáticos platos que probar como las ostras y la almeja babosa de la que dice lo siguiente: "Jesús, qué rico. Mira qué grande, madre mía. Me gustan más que al natural, lo han preparado (el plato) muy bien. Para mí, junto al berberecho, lo mejor de hoy".

Todos son alabanzas hasta que llega la hora del postre. "Me parece un insulto esta tarta de queso. Es la uña del dedo gordo", lamenta Pablo Cabezali. Al influencer, sin embargo, tras tomar el primer pedazo de tarta, le cambia la cara: "Madre mía, cómo sabe esto. Soy un poco detractor de los toppings, pero aquí no me ha llegado a molestar".

Cenando con Pablo termina su vídeo con una valoración general de la experinecia y calidad del producto. "El total por mi comida hinchándome a marisco aquí en Galicia ha sido de 158,90 euros. El marisco de aquí está bueno, no es de lo mejorcito que me he cruzado, y diría en general nivel de marisco notable-medio, pero este arroz, este arroz a mí, me ha vuelto loco y volvería solo por esto".