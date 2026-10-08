Arteixo celebra 25 años de su Feira Histórica con Ortiga, Alana y Tapa d'Orella

Arteixo volverá a viajar al pasado del 16 al 18 de octubre con la celebración de la XXV Feira Histórica Arteixo 1900, que cumple este año su 25 aniversario bajo el lema "25 anos de lembranzas". El centro urbano del municipio acogerá durante todo el fin de semana una programación que combinará música, tradición, actividades infantiles, gastronomía y propuestas culturales para todos los públicos.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la programación musical, que llevará a la Praza do Balneario a algunos de los nombres más destacados de la escena gallega actual. El viernes 16, la noche comenzará a las 21:30 horas con Bouba, formación de pandereteiras centrada en la recuperación del folclore tradicional. A continuación será el turno de Alana, a las 23:00 horas, y de Tapa d'Orella, que actuará a las 00:30 horas con su mezcla de ritmos urbanos, ska y electrónica.

El sábado 17 la música comenzará ya al mediodía con The Teta's Van, que ofrecerá a las 14:00 horas una sesión vermú. Por la noche, Ortiga será uno de los grandes protagonistas de la Feira Histórica, con un concierto previsto para las 21:30 horas. El artista compostelano llevará a Arteixo su particular mezcla de cumbia, merengue, autotune y espíritu verbenero. La noche continuará con 9Louro, a las 23:00 horas, y Terrae, que cerrará la jornada a partir de las 00:30 horas con su propuesta de música electrónica y sonidos de raíz.

La programación musical continuará el domingo con Fransy González, que ofrecerá a las 13:30 horas la sesión vermú "De Ruada" junto a la AX Xiradela. La cantante, maestra y referente de la música tradicional de Arteixo estará acompañada por la agrupación de la que formó parte y en la que dirigió su escuela de pandereteiras. El cierre de esta edición correrá a cargo de Os Revenidos y la Banda de Música Santiago de Arteixo, que actuarán conjuntamente a partir de las 18:30 horas.

Más allá de los conciertos, la Feira Histórica mantendrá una de sus propuestas más populares. Las Aldeadas regresarán el sábado 17 a las 18:00 horas al Campo da Igrexa, donde diferentes equipos de adultos competirán en varias pruebas de juegos tradicionales. La actividad, que requiere inscripción previa, busca repetir el ambiente de rivalidad amistosa y diversión que generó en la pasada edición.

Los más pequeños también tendrán un papel destacado durante los tres días. El viernes, la feria arrancará a las 16:30 horas con una comparsa infantil y el cuentacuentos "O contador de luces", mientras que a las 18:30 horas llegará al Anfiteatro el espectáculo sobre ruedas "Cabicivai", de Pablísimo.

El sábado habrá talleres y juegos tradicionales con la propuesta "Xogando miudiño", a las 17:30 horas en la Praza da Igrexa, y el espectáculo familiar "Tachán!", de Inventi Teatro, a las 18:30 horas. El domingo, la programación infantil comenzará a las 11:30 horas con el taller "Polos pés", mientras que por la tarde habrá un concierto de Pakolas y el espectáculo de cuentos "Historias para escagarriñarse", de Teatro Ghazafelhos.

La celebración se completará durante todo el fin de semana con el Mercado 1900, que ocupará el Paseo Fluvial y diferentes plazas del entorno, además de la Taberna de Picadillo, la Cea-Baile 1900 en el Pazo dos Deportes y un servicio de alquiler de trajes de época para quienes quieran sumarse al ambiente de la feria.

La organización destaca especialmente el papel del tejido asociativo local, cuya colaboración resulta fundamental para mantener la cita después de un cuarto de siglo. Asociaciones culturales, vecinales y sociales participan en talleres, escenificaciones, exposiciones, pasacalles y diferentes actividades que permiten mantener el carácter comunitario de la Feira Histórica.

Además, durante las noches del viernes y el sábado estará operativo un Punto Violeta en la Praza do Balneario, dentro de las medidas previstas para garantizar unas fiestas libres de violencia sexista.