Imagen de las agrupaciones locales que forman parte del cartel del año 2026. Concello de Lugo.

San Froilán 2026 en Lugo: guía completa con todos los conciertos, orquestas, actividades y novedades

Lugo se prepara para volver a vivir su gran semana de fiestas. El San Froilán 2026 ya tiene programa definitivo y llega con 346 actividades repartidas entre el 4 y el 12 de octubre, además de un amplio dispositivo de seguridad que comenzará a desplegarse antes del inicio oficial de las patronales. Música, verbenas, actividades infantiles, propuestas para jóvenes, deporte, cultura tradicional y gastronomía volverán a ocupar las calles y plazas de la ciudad.

El Ayuntamiento plantea esta edición bajo el lema de un "San Froilán para todos", con una programación que busca llegar a públicos diferentes y que, además de los grandes escenarios, repartirá actividades por distintos puntos de Lugo. La mayoría de las propuestas de los escenarios municipales serán gratuitas.

Pero el San Froilán empezará a sentirse antes de que llegue el pregón. Las barracas y las casetas del pulpo abrirán este sábado 26 de septiembre, adelantando el ambiente festivo al comienzo oficial de las patronales.

Domingo 4: pregón, Pelúdez y el inicio de las fiestas

El programa arrancará oficialmente el domingo 4 de octubre. A las 12:00 horas, la periodista y escritora Sonsoles Ónega será la encargada de pronunciar el pregón desde el balcón de la Casa del Ayuntamiento.

Media hora después, a las 12:30 horas, llegará uno de los momentos más tradicionales de las fiestas. Os Pelúdez entre nós, los Xigantes e Cabezudos y Cantigas e Frores recorrerán la plaza Maior y diferentes calles del centro de Lugo.

Será el comienzo de nueve días de actividad prácticamente continua en la ciudad, con música y propuestas culturales durante el día y conciertos y verbenas por las noches.

Conciertos y verbenas: 13 orquestas y música todos los días

La música volverá a ser uno de los grandes protagonistas del San Froilán. El programa contempla 13 orquestas, que se repartirán por cuatro espacios diferentes a lo largo de las fiestas.

La plaza Maior concentrará buena parte de las verbenas, con actuaciones de Marbella, Principal, Los Satélites, Acordes, Grupo Beatriz, Punto Clave, América, Suavecito, Escaparate y Costa Dorada.

A ellas se suman tres grandes citas en otros puntos de Lugo: París de Noia estará en Augas Férreas, Panorama City actuará en Agro do Rolo y La Panorama llevará su espectáculo hasta San Fiz.

La programación contempla verbenas todos los días, de modo que la plaza Maior y los demás escenarios volverán a convertirse en algunos de los principales puntos de encuentro durante las noches del San Froilán.

La plaza de Santa María tendrá un carácter diferente, con una programación especialmente vinculada a la cultura tradicional y a los colectivos locales. Corales, bandas, gaiteiros, zanfonas, grupos de danza y otras formaciones tendrán presencia durante las fiestas.

47 actividades para niños y familias

El San Froilán también tendrá una programación específica para los más pequeños. El San Froilán Miúdo reúne 47 actividades entre espectáculos, música, juegos, propuestas itinerantes y talleres.

Entre las propuestas aparecen las actuaciones itinerantes de Diminuts y Carrusel Ambulante, junto a espectáculos de Pica Pica, Triplette, La Caixeta, Zirco Zaurre, Xogos ao Grande, Xogar de Breogán y la Granola Gominola.

Uno de los conciertos familiares será el de Uxía Lambona e a Banda Molona, programado para el domingo 11 de octubre a las 18:30 horas en el patio del Edificio Administrativo del Ayuntamiento.

Los Pelúdez, además, ya han comenzado a calentar motores con sus visitas a centros educativos, escuelas infantiles y al HULA, donde han completado 30 visitas antes del comienzo de las fiestas.

Propuestas para la juventud

La programación reserva también diferentes espacios para el público joven, con actividades como Hip Hop, San Froidance y Electronic Lucus Fest, dentro de una oferta que busca ampliar los formatos más allá de los conciertos y las verbenas tradicionales.

La intención del programa es que las fiestas tengan actividad durante diferentes franjas del día y para públicos de distintas edades.

Deporte durante las fiestas

El deporte tendrá también su espacio, con 17 actividades deportivas repartidas por instalaciones y espacios de la ciudad.

El programa incluye competiciones de judo, fútbol sala, voleibol, baloncesto, tenis, golf, atletismo, fútbol, billar, petanca y automovilismo.

Entre las citas previstas están el 51º Trofeo San Froilán de Judo, el XXV Torneo de Tenis, el XXX Torneo de Golf, la III Milla Urbana Lucus y diferentes encuentros protagonizados por el Breogán, el CD Lugo y el Ensino.

También se celebrará el 48 Rally San Froilán, una de las pruebas deportivas vinculadas a las patronales.

Gastronomía, artesanía y cultura

El programa incluye otras 19 actividades relacionadas con la artesanía, la gastronomía y la cultura.

Una de las propuestas será la Feria de Artesanía y Gastronomía Gastroarte, con participación de diferentes profesionales. En A Mosquera, por su parte, se instalará una feria de antigüedades.

Las actividades se distribuirán además por distintos barrios y espacios de Lugo con el objetivo de llevar parte de la programación fuera de los escenarios principales del centro.

Las novedades: menos ruido y espectáculo de drones

El San Froilán 2026 incorpora varias medidas dirigidas a reducir el impacto del ruido y facilitar la participación de personas especialmente sensibles.

La primera es que no habrá fuegos artificiales con cohetes. Además, las barracas reducirán el volumen durante una franja denominada "la hora sin ruido", que funcionará todos los días entre las 17:00 y las 18:00 horas.

También se habilitará un servicio de préstamo de cascos antirruido para quienes necesiten reducir el impacto sonoro en el recinto ferial.

Otra de las novedades llegará al final de las fiestas. El 12 de octubre habrá un espectáculo de drones, que pondrá el cierre a la programación.

Una nueva bienvenida al recinto ferial

El recinto ferial estrenará también este año un nuevo elemento decorativo. Se trata de "Alento", una escultura de madera de grandes dimensiones realizada por el escultor Xoán Vila y que representa a un gaiteiro.

La pieza se instalará en la rotonda de Ramón Ferreiro, en el punto donde habitualmente se ubican los romanos durante el Arde Lucus, y funcionará como elemento de bienvenida al recinto.

Las barracas y las casetas del pulpo abrirán sus puertas este sábado 26 de septiembre, antes del inicio oficial de las fiestas.

Un dispositivo de seguridad reforzado

El San Froilán contará este año con un dispositivo especial de seguridad y emergencias que incorpora varias novedades.

La Junta Local de Seguridad abordó el operativo con participación de Policía Nacional, Policía Autonómica, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, servicios de emergencias y AXEGA.

Una de las principales novedades es que este año se ha realizado una evaluación específica de los riesgos asociados a cada evento y concierto, estableciendo medidas preventivas en función de las características de cada actividad.

También se ha analizado de manera específica el recinto ferial desde los días previos al inicio oficial de las fiestas. El dispositivo incorpora además el Día del Niño del 13 de octubre.

Uno de los objetivos será garantizar que las vías de evacuación permanezcan despejadas y que los accesos estén libres en aquellos puntos donde se produzcan grandes concentraciones de personas.

12 cámaras para controlar las zonas con más afluencia

El operativo contará con 12 cámaras de videovigilancia distribuidas por diferentes puntos de Lugo.

Habrá dos cámaras en la plaza Maior, una en la plaza do Campo, con megafonía y control desde el centro de mando, y otra en la rúa Nova, frente a la plaza da Soidade.

También se instalarán cámaras en el paseo Vila de Foz, en la explanada del Pabellón Municipal de Deportes, en el parque Rosalía de Castro, en la avenida Alcalde Anxo López Pérez con Horta do Seminario, en la plaza de Avilés, en García Portela y en el camión de mando.

Algunas de ellas serán cámaras tipo domo con infrarrojos y, en determinados puntos, contarán también con sistemas de megafonía.

Los días 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre, el centro de mando será el camión principal de AXEGA. El resto de jornadas se utilizará el Centro de Control Móvil de la Policía Local, situado en la avenida Alcalde Anxo López Pérez con la plaza Horta do Seminario.

Punto de encuentro para menores y Punto Violeta

El dispositivo contará con un Punto de Encuentro para menores y personas desorientadas en la plaza de Avilés, junto a la caseta de lactancia.

Protección Civil instalará su carpa en la plaza Horta do Seminario, donde se colocarán pulseras identificativas a los menores durante el Día del Niño y también los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre.

El Punto Violeta estará situado en Fernando de Casas Novoa.

Tres ambulancias en los momentos de mayor afluencia

El dispositivo sanitario se reforzará este año con una tercera ambulancia, que permitirá aumentar la cobertura cuando coincidan varios eventos de gran afluencia.

El operativo estará activo desde el 30 de septiembre hasta el 12 de octubre, con una cobertura especialmente reforzada durante las jornadas principales y los fines de semana.

Las tres ambulancias podrán estar operativas simultáneamente en los momentos de mayor concentración de público, con especial atención a Horta do Seminario, el Casco Histórico, plaza de Avilés, Augas Férreas, Agro do Rolo y San Fiz.