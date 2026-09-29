Así serán las fiestas del Rosario de A Coruña: Nacha Pop y La Unión como cabezas de cartel

La Ciudad Vieja ya tiene todo listo para volver a celebrar las Fiestas del Rosario. La programación, que se desarrollará los días 3, 4, 6 y 7 de octubre, llenará las calles del barrio de música, tradición y actividades para todos los públicos, con Nacha Pop como uno de los grandes reclamos del cartel.

El programa fue presentado este martes con la presencia del concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y el presidente de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja, Leo Méndez. Una de las protagonistas será además María del Carmen, más conocida como Maribel y una de las sirenitas de O Parrote, que ejercerá como pregonera de las fiestas.

Las celebraciones arrancarán el sábado 3 de octubre. A las 13:30 horas, Komando Kombate actuará en la plaza de María Pita. Por la tarde, a las 17:30 horas, será el turno de Makarrugas en la plaza de la Constitución, seguido de Os Coribantes a las 19:45 horas en el mismo escenario.

El plato fuerte llegará a las 21:30 horas, cuando Nacha Pop, con Rafa Sánchez (La Unión), se suba al escenario de la Porta de Aires.

El domingo 4 de octubre habrá también espacio para el deporte. A las 10:00 horas, la Cidade Deportiva de A Torre acogerá el partido de fútbol 11 entre Sporting Ciudad y Deportivo Ciudad. Ya a las 13:30 horas habrá DJ Callos Gratis en la Porta de Aires.

El pregón, el martes 6

Las fiestas continuarán el martes 6 de octubre con una tarde-noche repleta de música en la plaza de Fariña.

A las 19:00 horas actuará Amizades y, a las 20:00 horas, llegará uno de los momentos centrales de la jornada: el pregón, a cargo de Maribel, una de las conocidas sirenitas de O Parrote.

A continuación, a las 20:30 horas, actuarán Xilo e Carlos. La música continuará con Sin Secretos a las 21:45 horas, Malditos Pendejos a las 23:15 horas y DJ Ayman, que cerrará la noche a las 00:30 horas.

El día grande del Rosario

El miércoles 7 de octubre, día de la patrona, la jornada comenzará temprano. A las 10:00 horas tendrán lugar las dianas y alboradas de ACD Eidos por la Ciudad Vieja.

A las 11:00 horas, la Banda Municipal de A Coruña actuará en la plaza de la Constitución, antes de la misa solemne, que se celebrará a las 12:00 horas en la iglesia de Santo Domingo.

La gastronomía también tendrá su espacio a mediodía, con pulpada y churrascada en la plaza de Fariña a las 12:00 horas. A las 13:00 horas será el turno de Os Revenidos y a las 14:45 horas, de Broken Peach, ambos en la plaza de Fariña.

La tarde continuará a las 17:00 horas con "Os Rizos de Lía", un cuentacontos musical también en la plaza de Fariña. A las 18:00 horas tendrá lugar la tradicional procesión y, una hora después, a las 19:00 horas, actuará Indigentes en la plaza de Fariña.

El broche final llegará a las 21:00 horas en el Teatro Colón, con Circes e Morganas celebrando a Begoña Caamaño.

Así, durante cuatro jornadas, la Ciudad Vieja volverá a convertirse en el epicentro de las celebraciones del Rosario, combinando música, actividades deportivas, tradición, gastronomía y los actos religiosos propios de la patrona de A Coruña.