Presentación fiestas del Rosario en el Ayuntamiento

Presentación fiestas del Rosario en el Ayuntamiento Quincemil

Ofrecido por:

Fiestas

Así serán las fiestas del Rosario de A Coruña: Nacha Pop y La Unión como cabezas de cartel

La Ciudad Vieja celebrará a su patrona los días 3, 4, 6 y 7 de octubre con música, deporte, procesión y gastronomía

Puede interesarte: A Coruña celebrará en noviembre la décima edición de FESTIGUAL con actividades en 29 espacios

Publicada
Actualizada
Síguenos

La Ciudad Vieja ya tiene todo listo para volver a celebrar las Fiestas del Rosario. La programación, que se desarrollará los días 3, 4, 6 y 7 de octubre, llenará las calles del barrio de música, tradición y actividades para todos los públicos, con Nacha Pop como uno de los grandes reclamos del cartel.

Organizadores del Lou Fest, festival de rock en la aldea de San Lourenzo (Cambre, A Coruña).

El programa fue presentado este martes con la presencia del concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y el presidente de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja, Leo Méndez. Una de las protagonistas será además María del Carmen, más conocida como Maribel y una de las sirenitas de O Parrote, que ejercerá como pregonera de las fiestas.

Las celebraciones arrancarán el sábado 3 de octubre. A las 13:30 horas, Komando Kombate actuará en la plaza de María Pita. Por la tarde, a las 17:30 horas, será el turno de Makarrugas en la plaza de la Constitución, seguido de Os Coribantes a las 19:45 horas en el mismo escenario.

El plato fuerte llegará a las 21:30 horas, cuando Nacha Pop, con Rafa Sánchez (La Unión), se suba al escenario de la Porta de Aires.

El domingo 4 de octubre habrá también espacio para el deporte. A las 10:00 horas, la Cidade Deportiva de A Torre acogerá el partido de fútbol 11 entre Sporting Ciudad y Deportivo Ciudad. Ya a las 13:30 horas habrá DJ Callos Gratis en la Porta de Aires.

El pregón, el martes 6

Las fiestas continuarán el martes 6 de octubre con una tarde-noche repleta de música en la plaza de Fariña.

A las 19:00 horas actuará Amizades y, a las 20:00 horas, llegará uno de los momentos centrales de la jornada: el pregón, a cargo de Maribel, una de las conocidas sirenitas de O Parrote.

A continuación, a las 20:30 horas, actuarán Xilo e Carlos. La música continuará con Sin Secretos a las 21:45 horas, Malditos Pendejos a las 23:15 horas y DJ Ayman, que cerrará la noche a las 00:30 horas.

El día grande del Rosario

El miércoles 7 de octubre, día de la patrona, la jornada comenzará temprano. A las 10:00 horas tendrán lugar las dianas y alboradas de ACD Eidos por la Ciudad Vieja.

A las 11:00 horas, la Banda Municipal de A Coruña actuará en la plaza de la Constitución, antes de la misa solemne, que se celebrará a las 12:00 horas en la iglesia de Santo Domingo.

La gastronomía también tendrá su espacio a mediodía, con pulpada y churrascada en la plaza de Fariña a las 12:00 horas. A las 13:00 horas será el turno de Os Revenidos y a las 14:45 horas, de Broken Peach, ambos en la plaza de Fariña.

La tarde continuará a las 17:00 horas con "Os Rizos de Lía", un cuentacontos musical también en la plaza de Fariña. A las 18:00 horas tendrá lugar la tradicional procesión y, una hora después, a las 19:00 horas, actuará Indigentes en la plaza de Fariña.

El broche final llegará a las 21:00 horas en el Teatro Colón, con Circes e Morganas celebrando a Begoña Caamaño.

Así, durante cuatro jornadas, la Ciudad Vieja volverá a convertirse en el epicentro de las celebraciones del Rosario, combinando música, actividades deportivas, tradición, gastronomía y los actos religiosos propios de la patrona de A Coruña.