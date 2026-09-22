Gran fiesta de la paella el 26 de septiembre: 200 raciones a 12 euros con bebida gratis y mucha música

A escasas horas de dar comienzo el otoño, en Galicia se siguen celebrando numerosas fiestas a lo largo y ancho de la comunidad. Porque, si algo nos gusta a los gallegos, es disfrutar en compañía de buena música, buen ambiente y, por supuesto, una buena orquesta.

El último fin de semana de septiembre, y primero del otoño, viene cargado de varias fiestas gastronómicas en las diferentes provincias gallegas, con opciones para todos los gustos y paladares. Una de ellas es la Festa da Paella de Foz (Lugo), que se celebra este mismo sábado al mediodía en una de las plazas principales del municipio.

200 raciones a 12 euros cada una

La Praza Pardo de Cela, en Foz, ya lo tiene todo preparado para celebrar su Festa da Paella, una cita gastronómica ideal para reunir a todos los vecinos del municipio y, por qué no, a todos aquellos visitantes que se animen a disfrutar de la buena comida.

La paella será mixta y tendrá un precio de 12 euros por ración, mientras que la bebida, a elegir entre vino o agua, será gratis.

La Asociación Veteranos CD Foz, encargada de organizar la fiesta, calcula que se venderán alrededor de 200 raciones de paella, por lo que si quieres asegurarte tu plato no tardes demasiado en pasarte el mediodía del sábado por la plaza.

"Hai sábados nos que un ten que tomar decisións importantes… e decidir non poñerse a cociñar é unha delas", bromean desde la Asociación.

Y es que, además de disfrutar de una buena paella sin tener que ponerse el delantal y pasarte horas en la cocina, la jornada estará acompañada de sesión vermú, cañas y animación musical, todo lo imprescindible para pasarlo en grande.

Así que ya lo sabes, por solo 12 euros podrás darte un buen festín y, de paso, disfrutar del ambiente festivo que caracteriza a este tipo de fiestas gallegas hasta que el cuerpo aguante.

Pásate por la Praza Pardo de Cela de Foz, pide tu ración de paella y ¡a disfrutar! "Ti só tes que traer fame, ganas de pasalo ben e cero intencións de cociñar".