Las personas socias del Centro de Promoción Social (CPS) San Valentín en Fene (A Coruña) tendrán descuentos en las raciones Shutterstock

Gran fiesta del marisco el 26 de septiembre con raciones de langostinos a precios populares y música en directo

A dos días de comenzar el otoño de manera oficial, todavía se siguen celebrando muchas fiestas gastronómicas en diferentes puntos de Galicia, porque aunque haga mal tiempo, a un gallego no se le quitan las ganas de fiesta. Como mucho, se coloca una carpa y ¡a disfrutar!

En este contexto, el próximo 26 de septiembre se celebra en Fene (A Coruña) la IX Festa do Langostino, una de las citas gastronómicas más consolidadas de la localidad que reúne a cientos de vecinos alrededor de este manjar del mar.

Langostino a precios populares

El próximo sábado 26 de septiembre, Fene volverá a rendir homenaje a uno de los productos del mar más exquisitos con la celebración de la novena edición de la tradicional Festa do Langostino.

Gastronomía, música y un ambiente espectacular es lo que se vivirá este día en la Rúa Peonil delante del Centro de Promoción Social (CPS) San Valentín.

El marisco es uno de los productos más destacados de Galicia y una de las razones por las que la gastronomía de la comunidad es tan popular dentro y fuera de nuestras fronteras. En esta ocasión, los langostinos serán los protagonistas de una fiesta en la que los asistentes podrán degustar raciones a precios populares (con descuento para las personas socias).

Los langostinos pueden prepararse de muchas formas, aunque las más habituales son a la plancha, asados o al ajillo. La Festa do Langostino es tu oportunidad para disfrutar de este manjar del mar en un día dedicado a ello, en compañía de varias actuaciones musicales.

La celebración tendrá lugar en la Rúa Peonil, delante del CPS, a partir de las 13:30 horas. Además de la propuesta gastronómica, la música tendrá un papel destacado durante la jornada. Los grupos Los Zares, Badulaque y Los Hombres de Diego serán los encargados de poner ritmo a la fiesta.

Las raciones serán a precios populares, con descuentos especiales para las personas socias del CPS. Para participar, es necesario que realices una reserva previa en el Bar O Centro, entre el 14 y el 24 de septiembre. El número al que debes llamar se concreta en el cartel de la propia fiesta.