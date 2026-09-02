Ferrol cierra unas fiestas de verano de récord con más de 100.000 asistentes

Imagen del espectáculo de luces de las fiestas de Ferrol. Concello de Ferrol.

Ferrol pone el punto final a un mes de agosto marcado por las fiestas y con cifras récord. Los festejos de verano de Ferrol 2026 reunieron a más de 100.000 personas, según los datos facilitados este miércoles por el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, que calificó la programación de "éxito rotundo".

El regidor destacó que las fiestas "cada año superamos el anterior" y defendió que la programación estuvo "a la altura de lo que merece la ciudad". El calendario se prolongó durante todo el mes de agosto, con 11 jornadas principales de celebraciones que combinaron conciertos con actividades gastronómicas, deportivas y propuestas dirigidas al público infantil.

La música volvió a ser uno de los grandes protagonistas. En total se celebraron 14 conciertos de artistas y orquestas, que congregaron a unos 60.000 espectadores, con una media aproximada de 4.000 personas por actuación.

En algunos de los conciertos se alcanzaron cifras todavía mayores, llegando a los 5.500 asistentes. Fue el caso de propuestas como La Noche de Cadena 100, Danny Romero, José de Rico y Henry Méndez, Paula Koops o Leire Martínez, entre otras.

"El objetivo era que todos tuviésemos alguna actuación que no quisiéramos perder y, un año más, lo conseguimos", señaló Rey Varela, que puso el foco tanto en la respuesta del público como en los datos registrados durante las fiestas.

15.000 personas en el puerto durante San Ramón

Uno de los momentos más multitudinarios llegó con la celebración de San Ramón, que combinó el espectáculo de drones y los fuegos artificiales con las actuaciones de París de Noia y La Misión.

La programación de esa noche consiguió reunir a unas 15.000 personas en el puerto de Ferrol, convirtiéndose en uno de los principales puntos de concentración de público de todo el calendario festivo.

A esta cifra se suman los asistentes a otras actividades organizadas durante agosto, entre ellas el Rallye de Ferrol, Equiocio, el Campeonato de Bodyboard Cidade de Ferrol y las diferentes propuestas infantiles, que contribuyeron a superar la barrera de las 100.000 personas.

"Estos datos son la prueba de que Ferrol es ahora una de las ciudades gallegas más atractivas durante sus fiestas", afirmó el alcalde, que destacó también la llegada de visitantes procedentes de otros puntos.

Rey Varela quiso agradecer especialmente la participación de los vecinos. "Estas cifras no serían posibles sin los ferrolanos, a quienes agradezco su implicación y su voluntad de salir a la calle a disfrutar del verano y de su ciudad", manifestó.

Más de 7.000 personas atendidas en las oficinas de turismo

El tirón de las fiestas también tuvo reflejo en los datos de turismo. Las Oficinas Municipales de Turismo de Ferrol atendieron a 3.319 personas entre el 21 y el 31 de agosto, mientras que el acumulado de todo el mes ascendió a 7.126 visitantes atendidos.

Dentro de esta última cifra se contabilizan 3.185 peregrinos, un dato que el Ayuntamiento relaciona con el creciente atractivo del Camino Inglés y con la llegada de visitantes a la ciudad.

El alcalde aseguró además que tanto los hoteles como la hostelería registraron una elevada ocupación durante el periodo festivo y apuntó a la posibilidad de que agosto cierre con otro récord de visitantes.

Las fiestas superan los dos millones de visualizaciones en redes

La repercusión de la programación también se trasladó al entorno digital. Los contenidos relacionados con las fiestas publicados en los perfiles oficiales del Ayuntamiento de Ferrol en redes sociales superaron los dos millones de visualizaciones.

Especial seguimiento tuvo el espectáculo de drones y fuegos artificiales de San Ramón, que además de congregar a miles de personas en el puerto pudo seguirse en directo a través del canal municipal de YouTube.

La retransmisión alcanzó los 6.000 espectadores en directo, cerrando unas fiestas que, según el balance municipal, han dejado cifras récord tanto en asistencia como en actividad turística y repercusión en redes sociales.