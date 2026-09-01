Así se vivió el espectáculo de drones que despidió las fiestas de Ferrol junto con la París de Noia

Ferrol despidió este domingo sus Festas do Verán por todo lo alto. Al filo de la medianoche, el cielo se convirtió en una pantalla gigante en la que los drones dibujaron algunos de los elementos más reconocibles de la ciudad, ante la mirada de miles de vecinos y visitantes.

El espectáculo comenzó a las 23:30 horas desde el muelle de Curuxeiras. Los drones se coordinaron en el cielo para formar figuras tridimensionales y recorrer algunos de los principales atractivos de Ferrol. El nombre de la ciudad, "Ferrol", fue uno de los primeros protagonistas, acompañado de un recorrido visual por lugares y símbolos muy vinculados a la ciudad.

El Makako, las Meninas, la Semana Santa, una fragata, las grúas de Navantia o el propio Ayuntamiento aparecieron representados en el cielo. También hubo espacio para el escudo y la bandera de Ferrol, que pudieron contemplarse desde distintos puntos de la ciudad con el reflejo de las luces sobre el agua.

Y, como no podía ser de otra manera, también apareció uno de los lemas que mejor resume el orgullo ferrolano: "Ferrol Mola". El espectáculo incluyó además un guiño a las dos estrellas del Mundial.

Durante cerca de media hora, el cielo y la ría fueron el escenario de una despedida de las fiestas diferente a la tradicional. Poco después, a las 23:50 horas, llegó el turno de los tradicionales fuegos de San Ramón, lanzados desde una pontona en la ría. La pirotecnia volvió a llenar de color la noche y dejó su reflejo sobre el agua, mientras miles de personas se concentraban en la zona portuaria, el baluarte y otros puntos de la ciudad para disfrutar del espectáculo.

Una última noche de verbena

El espectáculo de drones y los fuegos pusieron el broche a diez días de fiestas, pero la noche todavía tenía mucho por delante. Desde las 20:30 horas, la París de Noia había convertido el muelle de Curuxeiras en una auténtica pista de baile ante un público abarrotado.

Después de la pirotecnia llegó el turno de La Misión, encargada de prolongar la fiesta hasta bien entrada la madrugada y poner el punto final a las celebraciones.

Con esta última noche de música, luz y pólvora, Ferrol dijo adiós a sus fiestas de verano. Ahora toca volver a la rutina y empezar la cuenta atrás para las próximas Festas do Verán.